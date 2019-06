Leticia Calderón se dice a favor de educar con nalgadas

CIUDAD DE MÉXICO.- Leticia Calderón tiene dos hijos con el abogado Juan Collado: Carlo y Luciano, a quienes dice les dará sus nalgadas correctivas.

En su propia experiencia, la actriz recuerda que en cuanto a educación se refiere, sus padres fueron muy estrictos y su mamá sí le pegaba, pero no es algo que lamente, de hecho, ella dice que va a comenzar a pegarles a sus hijos si es necesario.

«Hasta ahorita no les he pegado, ya voy a empezar, ya se los advertí. La preadolescencia es un buen punto para empezar a pegarles pero a lo mejor Carlo me contesta feo y le digo ‘a la otra que me hables feo te voy a reventar el hocico’ y ya no hay una segunda porque lo entendió».