Leonardo DiCaprio podría interpretar al Joker

De acuerdo con The Hollywood Reporter, al traer a Martin Scorsese como productor, DiCaprio sería el Guasón definitivo. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- Como sabrás Warner Bros. trabaja en una película alrededor del origen del Joker, por lo que muchas mentes ya están pensando en el actor que encarnará al villano a la perfección. *Y no estamos menospreciando el trabajo de Jared Leto.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, al traer a Martin Scorsese como productor, DiCaprio sería el Guasón definitivo.

No obstante, la productora no ha firmado ningún contrato con Scorsese, y mucho menos hay negociaciones con Leonardo, lo que se reduce a un sueño guajiro pero las esperanzas no deberían morir ya que buscando el “lado bueno” del rumor es un indicativo que Warner ya está pensando en contratar cineastas serios para realizar películas serias recuperando así el prestigio que alguna vez les dio la trilogía de Batman en 2005, 2008 y 2012 con Christopher Nolan y Christian Bale.

Por otro parte, se dice que Jared Leto ya firmó para realizar algunas cintas sobre el Joker, no solo la secuela de Suicide Squad, también un spin-off.