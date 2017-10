León sigue imparable y vence 1-0 a Tigres

LEÓN.- El club de futbol León siguió con su paso imparable bajo la dirección técnica del uruguayo Gustavo Díaz y este día venció 1-0 a Tigres de la UANL, en juego de la fecha 13 del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX.

El mediocampista Elías Hernández, al minuto 83, fue el encargado de hacer el tanto de la diferencia para que “La Fiera” hilvanara su quinto triunfo en el certamen.

Con este resultado, León alcanzó 22 unidades y los regiomontanos se estancaron con 19, ambos conjuntos metidos en zona de liguilla.

En este encuentro se vio a un Tigres más pausado, dedicado a tocar la pelota de un lado a otro sin desesperación, en tanto La Fiera era consciente que ante sus seguidores tenía que salir por todas y su ataque es más vertical.

Antes del descanso, el argentino Mauro Boselli, actual líder de goleo, perdonó con remate de cabeza la meta visitante ante su compatriota, el portero Nahuel Guzmán, quien tapó de manera notable, oportuna para que el choque permaneciera sin goles.

Si bien el marcador no se movía, eso no quería decir que los guardametas, William Yarbrough, de León, y Guzmán, de Tigres, no tuvieran momentos de preocupación y en la segunda mitad eso ocurrió.

Boselli y Elías Hernández seguían como las armas letales de los guanajuatenses, pero sin conseguir el objetivo, en tanto los norteños tenían presencia en el área enemiga con elementos como el brasileño Anselmo Vandrechovski “Juninho” y Jesús Dueñas, más que por hombres como el ecuatoriano Enner Valencia o el francés André-Pierre Gignac.

En volumen de juego tal vez Tigres fue superior, pero León rindió frutos con su entusiasmo y su idea de ir al frente cada que tenía la pelota y el “Patrullero” Hernández puso el 1-0.

Se juntaron los de calidad técnica cuando Luis Montes filtró a Hernández, quien a la salida de Guzmán bombeó la pelota con fineza para adelantar a los locales. La fiesta era completa en el Nou Camp y la redondeó con faena Andrés Andrade, quien con pisada y recortes provocó la expulsión de Jorge Torres Nilo, al 88.

Ya con 10 hombres y la desesperación incluida, los norteños perdieron el partido contra un entusiasmado León, que cada vez aumenta su condición de favorito de cara al título.

El árbitro del encuentro fue Francisco Chacón, quien cumplió con su trabajo y amonestó al local Fernando Navarro y al visitante Javier Aquino, más tarjeta roja directa a Torres Nilo.