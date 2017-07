Lejana posibilidad de construir un Recinto Fiscal

NUEVO LAREDO, TAM.- Ni las facilidades que ofrece el SAT y la AGA animan a inversionistas de Nuevo Laredo a desarrollar un Recinto Fiscalizado Estratégico (RFE); el cierre del Banco Bicentenario quebró a varios agentes aduanales y se anuló la posibilidad de invertir.

En ciudades con menor actividad que la aduana de Nuevo Laredo cuentan con un RFE, incluso han contribuido al repunte de sus economías, como es Guanajuato y San Luis Potosí.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Administración General de Aduanas (AGA) publicaron el Decreto para el Fomento del Recinto Fiscalizado Estratégico, con beneficios como no requerirse superficie mínima; se pueden establecer bajo la circunscripción de cualquier aduana y no requieren de colindancia con la misma; no se requiere estudio de factibilidad de Banobras; posibilidad de desarrollo por módulos y se flexibilizan los requisitos de infraestructura.

El proyecto de desarrollar un Recinto Fiscalizado Estratégico en Nuevo Laredo acumula por lo menos 10 años en discusión, o el equivalente a los últimos tres periodos de gobierno municipal, sin lograrse que se materialice pero en contraste otros municipios lograron desde hace años crear su propio RFE.

En una entrevista pasada, José Guadalupe Bautista Montoya, quien representa al sector de los agentes aduanales ante autoridades financieras como parte del proceso de liquidación del Banco Bicentenario, expuso que un proyecto como el Recinto Fiscalizado Estratégico sí representa una inversión millonaria y en las actuales condiciones que enfrentan, resulta difícil que se materialice.

Entre los requisitos para la habilitación y administración de un Recinto Fiscalizado Estratégico, son la manifestación por escrito de que tanto el interesado como sus accionistas cuentan con solvencia económica, capacidad técnica, administrativa y financiera; acreditar el uso y goce de la superficie que pretende habilitar; acreditar la representación legal; presentar el programa de inversión y planos (el desarrollo y crecimiento del recinto puede estar programado por etapas); también estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y presentar comprobante del pago de derechos por 66 mil 700 pesos.