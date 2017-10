LEGO lanza colección oficial en homenaje a científicas pioneras de la NASA

CIUDAD DE MÉXICO.- El próximo 1 de noviembre, el sueño de Maia Weinstock se hará por fin realidad. La redactora jefa de MIT News es una entusiasta de las colecciones de LEGO, motivo por el que decidió impulsar una campaña con la que rendir homenaje a algunas de las mujeres pioneras de la agencia espacial norteamericana. Weinstock lanzó una iniciativa en LEGO Ideas, la plataforma de la compañía de juguetes para recibir nuevas propuestas, con el objetivo de que desarrollaran una colección que reconociera el trabajo de cinco importantes mujeres de la NASA.

Su propuesta, que incluía figuras en homenaje a la científica Margaret Hamilton, las astronautas Sally Ride y Mae Jemison, la física Katherine Johnson y la astrónoma Nancy G. Roman, contó con más de diez mil apoyos, lo que llevó a LEGO a dar luz verde al proyecto. La colección sobre las mujeres de la NASA comenzará a comercializarse a partir del próximo 1 de noviembre a un precio de 25 dólares, según ha informado la empresa en un comunicado.

El lema de la colección será Ladies rock outer space, cuyo objetivo principal será aumentar la visibilidad de las mujeres en la ciencia y promover el interés de las más jóvenes por la investigación. La distribución oficial del homenaje a las pioneras de la NASA, sin embargo, no está exenta de polémica. Y es que LEGO ha mostrado la versión final de la colección en la que aparecen únicamente cuatro científicas, obviando a Katherine Johnson. La compañía asegura que ha tenido que excluir esta figura al no contar con la autorización del entorno cercano de Johnson, algo que no ocurrió con el resto de investigadoras. La colección de las mujeres de la NASA que ha diseñado LEGO incluye además unas réplicas en miniatura del telescopio Hubble o del transbordador espacial.

“Mi sueño sería saber que la primera mujer en Marte —o la ingeniera o la científica que le ayudó a llegar allí— hubiera jugado con el juego de las pioneras de la NASA de LEGO siendo niña y se inspirara para seguir una carrera investigadora”, destaca Maia Weinstock, resaltando la necesidad y la importancia de visibilizar el trabajo que realizan miles de mujeres a día de hoy en ciencia, aunque en muchas ocasiones pase desapercibido, como ha vuelto a ocurrido en la concesión de los Premios Nobel de 2017. Ojalá que este juego contribuya a cambiar un poco ese olvido.

Fuente: Hipertextual