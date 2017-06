Legisladores aprueban restricciones a ciudades santuario en EU

La Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que reforma la legislación migratoria para imponer restricciones en el acceso a fondos federales para “ciudades santuario” que protegen migrantes en situación irregular.

La medida establece que un Estado o un municipio que no se empeñe en aplicar la legislación migratoria “no será elegible para recibir” fondos provenientes del Departamento de Justicia o del Departamento de Seguridad Interior.

El presidente Trump celebró la medida en twitter, como ya es costumbre.

Good news, House just passed #KatesLaw. Hopefully Senate will follow.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de junio de 2017