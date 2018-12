Le ponen rock al ‘Girl Power’

NUEVO LAREDO, TAM.- Nunca el rock tuvo tanto poder, ni la música una vibra tan épica como cuando cuatro amigas decidieron reunirse para hacer su sueño realidad: tocar en una banda de rock. El nombre lo dice todo, Las Rocket Dolls.

Ika, Dany, Agnes y Gisy tienen 10 años de conocerse y además de la amistad algo más las unía, el gusto por la música y por el rock.

“La idea la teníamos desde hace tiempo pero hace 2 años decidimos empezar a ensayar pero por motivos laborales y escolares decidimos pausar el proyecto”, comento´Ika, la vocalista.

El ritmo con la batería la pone Gisy, el bajo es dominado por Agnes, Dany es la encargada de los riffs con su guitarra e Ika, con su voz, pone el ‘feeling’ en cada una de las canciones.

Como cualquier banda en sus inicios, tocaban por gusto y al ver que ese gusto estaba acompañado por mucho talento ,hace un año les hicieron la invitación para ir a tocar en un evento y ahí fue cuando la idea tomó forma y fuerza.

“Estamos trabajando en material original, en presentaciones fuera de la ciudad y también aqui en Nuevo Laredo”, platicó Dany, quien agregó que tras ese evento han recibido invitaciones más constantes para tocar.

Algunos de los eventos en los que han participado son en el Teatro del Pueblo en Expomex, el aniversario de los Necios,

también en el Moto Rally y el de los 3 estados, entre otros.

Cuando se escuchan los acordes de Cherry Bomb, de The Runaways o Highway to Hell, de AC/DC hacen vibrar a los espectadores. No se diga cuando Another one bites the dust, de Queen, asoma en el bajo.

También algo de pop-rock como Billie Jean, de Michael Jackson o Like a Virgin, de Madonna, forman parte del repertorio.

“También tenemos una canción original se llama “Latidos” y estamos por grabar dos más, esas saldrían para el próximo año”, mencionó Agnes visiblemente emocionada.

“Por ahora tenemos el plan de grabar más canciones originales y conquistar a la gente con rock”, culminó Gisy.

