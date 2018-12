Le amputan piernas y da gracias a dios por la vida

Maldonado Morales destacó que no piensa en que su cuerpo no está completo

NUEVO LAREDO, TAM.- Aunque no es fácil lidiar con el recuerdo que ya no tiene sus piernas, para Jesús Maldonado Morales de 48 años de edad, el carecer de ellas no le impide realizar sus labores cotidianas, sobre todo acudir a tomar el medicamento para la Tuberculosis (TB), el cual ya mero termina.

El hombre reveló que anteriormente vivía en la ciudad de Monterrey junto con su pareja, un día salió a la calle como todos los días para ir a trabajar, desafortunadamente el tren estaba atravesado y optó por cruzarse por encima de los vagones, en determinado momento la mole de hierro se movió y cayó amputándole ambas piernas.

“De este accidente hace dos años y medio, soy de aquí de Nuevo Laredo, el accidente me pasó en Monterrey, allá falleció mi pareja y ahora vivo aquí en la colonia Infonavit con mi mamá que tiene 81 años, ella es la que me ayuda en todo lo que hago, pero no porque me faltan las piernas me dejo caer”, explicó.

Añadió que en la ciudad regia fue donde lo contagiaron de la TB, por lo que hace más de un año que está en tratamiento, cuando se recuperó de la amputación de sus piernas de primero al no sentir sus piernas sintió mucha desesperación, pero aún así todo los días agradece a Dios y le pide que lo ayude a seguir adelante.

Manifestó que en Monterrey trabajaba en un taller de lavado y engrasado, siempre le gustó trabajar en lo que fuera, sin embargo, ahora es muy difícil que logre conseguir un trabajo, por lo que no le queda más remedio que pedir algunas monedas en algún crucero, avenidas o en las casas.

Maldonado Morales destacó que no piensa en que su cuerpo no está completo, simplemente piensa que anda en silla de ruedas para hacer ejercicio, y todos los días se levanta con la esperanza que siempre habrá un mañana mejor, ello con la bendición de sus madre y la ayuda del Todopoderoso.

“Mi consejo para los jóvenes y para todos en general es que si tienen su cuerpo completo que le echen ganas a la vida, porque la vida nomás es una, que siempre estén bien y que Nuestro Señor esté siempre con ellos, y que les de fuerzas para levantarse cada día”, concluyó.