Laurea Teen Choice a Swift y a los Jonas

CIUDAD DE MÉXICO.- En su primera transmisión desde la playa, se llevó a cabo este domingo la entrega de premios Teen Choice Awards 2019, que reconoció a lo mejor de la TV, el cine, la música, los deportes y las redes sociales.

La cantante Taylor Swift fue galardonada con el Premio Ícono debido a su trayectoria musical, su lucha por la igualdad de género y por la búsqueda de un salario equitativo.

«Este es un premio para ustedes. Quiero que crean es ustedes aunque todo se vea difícil», dijo la cantante en medio de un discurso de empoderamiento a la mujer.

La intérprete aprovechó para revelar que su nuevo material discográfico se estrenará el 23 de agosto y anunció que el viernes lanzará su nuevo sencillo, «Lover».

Los Jonas Brothers recibieron el Premio Década; proyectaron videos de las veces en las que estuvieron nominados.

Acompañado por niños vestidos de Iron Man, Robert Downey Jr. fue elegido como Actor Favorito en una Película de Acción por su participación en Avengers: Endgame.

«Los amamos 3 mil», dijo el histrión en su discurso.

Entre los artistas que se presentaron estuvieron OneRepublic, quien abrió el show con las canciones «Couting Stars» y «Rescu Me», la banda surcoreana Mosta X y los latinos CNCO.

Lucy Hale y David Dobrik fueron los encargados de dirigir el show transmitido desde Hermosa Beach, California.

Lista de ganadores

Películas

Mejor Película de Acción

Avengers: Endgame

Actor Favorito en una Película de Acción

Robert Downey Jr. (Tony Stark / Iron Man) – Avengers: Endgame

Actriz Favorita en una Película de Acción

Scarlett Johansson – Avengers: Endgame

Actriz Favorita en Película de Verano

Zendaya – Spider-Man: Lejos de Casa

Actor Favorito en una Película de Verano

Tom Holland – Spider-Man: Lejos de Casa

Mejor Película de Ciencia Ficción / Fantasía

Aladdin

Actor Favorito en una Película de Ciencia Ficción / Fantasía

Will Smith – Aladdin

Actriz Favorita en una Película de Ciencia Ficción / Fantasía

Naomi Scott – Aladdin

Mejor Película de Drama

After

Actor Favorito en una Película de Drama

Hero Fiennes Tiffin – After

Actriz Favorita en una Película de Drama

Josephine Langford – After

Película de Comedia

Crazy Rich Asians

Mejor Actor de Comedia

Noah Centineo – The Perfect Date

Mejor Actriz de Comedia

Laura Marano – The Perfect Date

Televisión

Serie Favorita de Drama

Riverdale

Mejor Actor de Comedia

Cole Sprouse – Riverdale

Mejor Actriz de Comedia

Lili Reinhart – Riverdale

Mejor Actriz de serie Acción

Gabrielle Union – L.A.’s Finest

Choice Ship

Lili Reinhart & Cole Sprouse – Riverdale

Serie Favorita de Siencia Ficción / Fantasía

Shadowhunters

Actor Favorito de Siencia Ficción / Fantasía

Jared Padalecki – Supernatural

Actriz Favorito de Siencia Ficción / Fantasía

Katherine McNamara – Shadowhunters

Serie Favorita de Acción

MacGyver

Actor Favorito de Programa de Acción

Stephen Amell – Arrow

Programa Favorito de Comedia

The Big Bang Theory

Actor Favorito de Programa de Comedia

Jaime Camil – Jane the Virgin

Actriz Favorita de Programa de Comedia

Nina Dobrev – Fam

Villano Favorito de Programa de TV

Cameron Monaghan – Gotham

Programa Favorito de Reality Show

America’s Got Talent

Choice Throwback TV Show

Friends

Programa Favorito de Verano

Stranger Things

Actor Favorito de Programa de Verano

Noah Schnapp – Stranger Things

Actriz Favorita de Programa de Verano

Millie Bobby Brown – Stranger Things

Música

Atista Favorito Masculino

Shawn Mendes

Artista Femenina

Lauren Jauregui

Artista Latino

CNCO

Canción Favorita: Artista masculino

Louis Tomlinson – «Two of Us»

Canción Favorita: Artista femenino

Lauren Jauregui – «Expectations»

Canción Favorita: Grupo

Blackpink – «DDU-DU DDU-DU»

Canción Favorita: Pop

Sam Smith & Normani – «Dancing With A Stranger»

Canción Favorita: Country

Dan + Shay – «Speechless»

Canción Favorita: Electrónica / Dance

Ellie Goulding, Diplo, & Red Velvet – «Close to Me (Red Velvet Remix)»

Canción R&B – Hip-Hop

Lil Nas X (feat. Billy Ray Cyrus) – «Old Town Road (Remix)»

Canción Rock

Panic! At The Disco – «Hey Look Ma, I Made It»

Canción Latina

CNCO – «Pretend»

Canción de Verano

Shawn Mendes y Camila Cabello – «Señorita»

Mejor Canción de una Película

ZAYN & Zhavia Ward, «A Whole New World» – Aladdin

Grupo Favorito

Why Don’t We

Artista Country

Dan + Shay

Artista R&B / Hip-Hop

Normani

Artista Rock

Panic! At The Disco

Choice Breakout Artist

Billie Eilish — WINNER

Artista Internacional

BTS

Colaboración

BTS (feat. Halsey) – «Boy With Luv2»

Fandom

#BTSARMY

Social Media

Choice Male Web Star

David Dobrik

Choice Social Star

Noah Centineo

Choice YouTuber

Sam and Colby

Choice Music Web Star

Annie LeBlanc — WINNER