Laura llama a ciudadanos a salir a votar

NUEVO LAREDO, TAM.- Con gritos de apoyo, baile y mucha alegría, fue como Laura Valdez Covarrubias, abanderada del PRI a la diputación local al Distrito 03, cerró con éxito su campaña en la Explanada Independencia, ante la presencia de cientos de simpatizantes que le manifestaron su apoyo para salir triunfante el próximo domingo 2 de junio.

La abanderada tricolor, estuvo acompañada por su suplente, quien vino desde Diaz Ordaz, Brenda Rocío Aguilar, a quien agradeció públicamente de todo el trabajo realizado en estos más de 42 días de campaña en toda la gran región Ribereña.

Al tomar la palabra, Laura Valdez hizo el llamado para salir a votar este próximo domingo con responsabilidad y alegría, sobretodo razonar bien y votar por los candidatos del PRI.

“Este 2 de junio hagamos historia, votemos con el corazón, votemos con responsabilidad, no vendamos nuestro voto, no vale la pena, hagámoslo por lo que más queremos, por nuestra familia” afirmó la candidata tricolor.

La actividad no acabará para la candidata Laura Valdez ya que todavía hará campaña hasta este miércoles 29 de mayo según lo permite la ley electoral.