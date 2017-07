Laura G confiesa que su primer beso fue con Enrique Iglesias

CIUDAD DE MÉXICO.- Mediante sus redes sociales, Laura G publicó una fotografía donde aparece junto al cantante Enrique Iglesias y confesó a sus seguidores que el fue el primer hombre que besó en la boca.

“Me encantaba restirarme el pelo como bailarina de ballet. No quiero culpar a Enrique pero ahí me dio un beso en la boca sin querer y fue mi primer beso, y yo no dormía de la emoción”, escribió Laura.