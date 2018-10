Laura Campos logra vencer al cáncer de mama

NUEVO LAREDO, TAM.- Laura Campos logró salir adelante después de que fuera afectada por el cáncer de mama, brindó su testimonio en el evento de la Unidad de Medicina Familiar 78 del IMSS de como con el apoyo de su familia, con mucha fe y tomada de la mano de Dios logró salir adelante de este padecimiento.

La madre de familia manifestó que no sabía ni qué significaba el cáncer de mama ni cómo fue que llegó, el cual de pronto fue muy notorio porque fue en la parte superior de una de sus mamas, aunque no tenía un pronóstico exacto, por medio de un eco los médicos lo empezaron a notar.

“Posteriormente me hicieron varios exámenes y me lo confirmaron por medio de una biopsia, y fue ahí donde salió que mi cáncer tenía un centímetro, el cual por fortuna no se expandió ya que las glándulas mamarias lo retuvieron, y por eso no se pudo expandir a otros órganos”, dijo.

Añadió que posteriormente le realizaron la cirugía en el pecho, además de recibir un total de seis quimioterapias, así como 19 anticuerpos, por lo que en el mes de febrero de este año pasó a la etapa de vigilancia, agradeciendo a Dios que se vaya recuperando poco a poco.

Precisó que para todas las mujeres la autoexploración así como la mastografía es muy necesario que se las realicen, ya que con tan solo explorar sus mamas pueden detectar a tiempo algo extraño en ellas, a ella le dio el cáncer de mama cuando tenía la edad de 28 años.

Destacó que en ese tiempo cuando escuchó la palabra cáncer lo primero que se le vino a la mente fue que se iba a morir, sobre todo, porque desconocía todo lo relacionado con este padecimiento, además de que nunca había escuchado cómo atacaba y cómo recibir el tratamiento.

Reveló que en ese tiempo para ella esa etapa fue muy dolorosa por todo lo que pasó, aparte de las quimioterapias que fueron un constante sufrimiento, cuando le dieron la primer quimioterapias sintió un malestar en todo su cuerpo, el cual aún no puede describir.

“Pero me siento contenta porque de la mano de Dios y con la familia y sobre todo no caer en depresión, y estar siempre echándole ganas”, subrayó.