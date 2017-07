Laura Bozzo se queda en Televisa hasta 2020

CIUDAD DE MÉXICO.- Laura Bozzo está emocionada porque en las próximas semanas se reunirá con Televisa para presentar formalmente su nuevo proyecto. La conductora espera con eso volver a la pantalla luego de que su programa saliera del aire en diciembre de 2015.

La peruana dice que no tiene algún plan de respaldo por si la televisora no acepta su proyecto, el cual estará basado en casos de las redes sociales.

“Yo estoy casada con Televisa hasta el último día de mi vida, porque yo no tengo palabras para agradecer a una empresa tan grande. Mi sueño siempre fue siempre estar en Televisa, así que yo no me voy, a menos que Televisa me pida que me vaya. Yo no tengo plan B, mi plan siempre es Televisa”, advierte vía telefónica.

La conductora cerró el ciclo de su programa de televisión, sin embargo, conservó un contrato de exclusividad, lo cual le permite mantener una relación con el canal.

“Yo tengo un contrato con Televisa que nadie puede romper hasta 2020. Yo no tengo ningún problema con Televisa. Yo creo que las redes sociales han llevado a un cambio a la televisión y Televisa se está adaptando a esos nuevos cambios”.

Además, explica que sobrevivir a un mal procedimiento médico, en el que estuvo a punto de morir, le cambió la vida y le hizo entender que no sería la misma. “El 24 de octubre estuve practicamente muerta, es un milagro que me curara.

“Ya no soy la misma que decía: ‘desgraciado’. Para mí, mi vida es mi programa y lo seguiré haciendo para dar un mesaje de ayuda, yo quiero trabajar con todas las origanizaciones de ayuda. Quiero trabajar con fiscalías y que el programa tenga un sentido de ayuda. Dios me dio la vida para que yo hiciera algo trascendente. Quiero que nadie pueda dudar que un caso que yo presenté que sea ciento por ciento real”, agrega.