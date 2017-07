Laura Bozzo revela infidelidad de Cristian Zuárez

CIUDAD DE MÉXICO.- Laura Bozzo reveló que su pareja, el cantante Cristian Zuárez, mantiene una relación desde hace dos años con una argentina que vive en la ciudad de Miami.

“Yo no tenía idea de esta relación de dos años de Cristian con esta señora. No tenía la menor idea. Le deseo lo mejor, que le vaya muy bien”, dijo la conductora de TV en diálogo con el programa “Beto a saber”.

Según Beto Ortiz, la tercera en discordia es Adriana Amiel, una mujer de casi 50 años de edad que reside en Miami. Como se recuerda, Laura Bozzo está impedida de viajar a Estados Unidos hace varios años. El que sí puede entrar sin problemas a dicho país es Zuárez.

“Cristian ha sido siempre una buena persona conmigo, me acompañó en momentos difíciles, pero yo no tenía idea de esto (…) y si esto es así, pues bien. Nunca necesité a un hombre para llegar donde estoy. Mi programa sale en agosto, tengo una plataforma digital y un libro que estoy terminando”, añadió Laura Bozzo.

La ex conductora de “Laura en América” dijo –durante la entrevista telefónica con Beto Ortiz que “Cristian Zuárez estaba (en casa) a su lado” pero no quería hablar al respecto. Ella se mostró en todo momento sorprendida por la revelación que este miércoles será ampliada en el matutino “Cuéntamelo todo”, también de ATV.

“Nunca ha terminado la relación (entre nosotros), acabo de enterarme ahora de esto”, continuó.

Por último, Laura Bozzo dijo que se arrepiente de haber apoyado a la familia de Cristian Zuárez y que está satisfecha de haber rechazado casarse con el cantante las veces que se lo pidió.

“Jamás me casaré con nadie que no sea el padre de mis hijas. Nunca me volvería a casar con nadie”, finalizó.