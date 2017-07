Laura Bozzo no perdonará infidelidad de Cristian Zuárez

Bozzó aclaró en Twitter que no hablaría con la prensa sobre el tema nunca más.[Agencias]

Después de que saliera a la luz que Cristian Zuárez, pareja de la Laura Bozzo, mantenía una relación con otra mujer, la conductora comunicó a través de sus redes sociales que de manera definitiva terminaba su relación con Cristian, su pareja por 17 años.

“Informó que mi relación con Cristian terminó de manera definitiva, ruego no me llamen pues no quiero hablar más del tema”, escribió.

También lanzó una encuesta en Twitter:

Una mujer que se mete con un comprometido es:

a) Es una p*** interesada

b)Es una desgraciada

Una mujer que se mete con un comprometido — Laura Bozzo (@laurabozzo) July 7, 2017

Mientras tanto, Cristian Zuárez compartió en Instagram un par de fotografías con claros mensajes del momento que está viviendo, uno de ellos dice:

“Que llegue a mi vida quien tenga que llegar, que se vaya quien se tenga que ir, que duela lo que tenga que doler y que pase lo que tenga que pasar”.

En la otra fotografía se lee: “Se me murió una plantita de tanto que le daba agua y entendí que dar de más, aunque sea algo bueno, no siempre es lo adecuado”.