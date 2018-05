Laser Planet le desea el mayor de los éxitos a Sergio

NUEVO LAREDO, TAM.- La empresa Laser Planet realizó este lunes 7 de mayo un evento en apoyo al atleta neolaredense Sergio Rodríguez Barrientos, quien el próximo lunes 14 de mayo partirá rumbo al país de China para un campamento de preparación previo a la gran cita del Mundial de Wushu en Brasil, que será del 9 al 15 de julio.

Dicho sitio le preparó un convivió muy especial al joven fronterizo, quien estará asistiendo a su segundo mundial de la especialidad, en donde el 2016 en Bulgaria consiguió colocarse en la séptima posición en la prueba de manos libres.

“La verdad siento muy agradecido con Laser Planet, ya que me han brindado un gran apoyo para cubrir una parte de los gastos, en donde la confianza que me han dado es altamente valiosa y bueno no me resta más que aprender todo lo que pueda en esta fase de preparación y después brindar mi mejor versión en el mundial”, comentó, Barrientos.

Durante este evento tan especial, también estuvieron presentes los padres de Sergio y sus hermanos, así como familiares y amigos, quienes tuvieron la oportunidad de pasar un momento de esparcimiento dentro del área de “Laser Tag”, la cual es una de las mayores atracciones de Laser Planet

En esta oportunidad tanto Sergio como sus amigos demostraron su destreza en dicho lugar, el cual como requisito es que la persona mida más de 1 metro con 20 centímetros y en donde el tiempo estimado para poder jugar es de 8 minutos.

También Laser Planet cuenta con espacio de juegos de video conocido como “Laser Arcade”, además ofrece una gran variedad de platillos, excelente ambiente musical y cuenta con televisiones para que las personas pueden disfrutar de los eventos deportivos que están sucediendo en el momento.

De hecho de parte de toda la familia de Laser Planet, el cual abrió sus puertas hace dos años, le desea el mayor de los éxitos a Sergio, quien por cierto este fin de semana estará compitiendo en un evento nacional en Monterrey, Nuevo León para días después volar en dirección al país asiático.