Las nuevas gorras de Disney

E.U.- La capucha luce tres arcoíris, dos en las orejas y uno en el centro, protegido por los guantes de Mickey que forman un corazón. Puede encontrarse en Five & Dime, Disneyland, de donde los creadores desean que se expanda por todo el mundo aunque la población LGBTI considera que la inclusión de la diversidad es un tema que debería abordarse desde las películas de la compañía.

Disney now has gay ass ears! pic.twitter.com/DPvcYaL9HC

I have two words for you tonight: Pride Ears. #Disney #DisneyParks #FABULOUSmouse pic.twitter.com/OiWFggxoDS

— Gloria Brame (@DrGloriaBrame) April 24, 2018