Las noticias reales y falsas, según Donald Trump

La otra cara de la moneda, la que Trump, su familia y la Casa Blanca parecen estarse esforzando por no ver es la de las incongruencias en las que cae constántemente el mandatario. [Agencias]

Trump no sólo ha acusado reiteradamente a los medios de dar información falsa y ha dado rienda suelta a sus “hechos alternativos”, ahora incluso lanzó "un programa de noticias reales", que enlista sus logros como presidente.

ESTADOS UNIDOS.-Parece ser que para el presidente estadounidense Donald Trump, sólo él y los suyos saben identificar las “noticias falsas” (fake news) de las reales. Y es que no sólo el mandatario ha despotricado reiteradamente contra los medios de comunicación, acusándolos de dar información falsa -pese a todas las pruebas que estos presenten-; sino que constántemente habla de lo que su administración ha llamado “hechos alternativos”.

Ahora, incluso ha lanzado “un programa de noticias verdaderas”, en el que se enlistan sus logros como presidente. El espectáculo, organizado en Facebook, está a cargo de Lara, nuera del presidente y esposa de Eric Trump.

Dado que el resto de los medios de comunicación habló sobre la reciente turbulencia dentro de la Casa Blanca, el programa de Lara intentó llamar la atención sobre lo que el clan Trump ve como los logros del magnate durante la semana.

El primer segmento muestra a la esposa embarazada de Eric Trump. “Apuesto a que no has oído hablar de todos los logros del presidente esta semana porque hay tantas noticias falsas por ahí”, dice la mujer.

En el video, que tiene ya más de dos millones de reproducciones, Lara Trump dice estar “orgullosa” de que su suegro haya donado el salario de este trimestre al Departamento de Educación, después de entregarlo al Departamento de Parques en el trimestre anterior. “Este es un presidente que está poniendo a EU antes que a sí mismo”, aseguró.

La nuera de Trump también asegura que el desempleo está en su nivel más bajo desde 2001, diciendo que fue un “hecho increíble” y que la “economía está en auge”. Sin embargo, no puso esto en contexto, ya que no señaló que el desempleo ha estado cayendo cada mes durante seis años.

También destacó que esta semana el magnate visitó un hospital que trataba a soldados heridos y ayudó a “reprimir” a las pandillas al ir a ver a funcionarios del Departamento de Inmigración y Control de Aduanas.

“Gracias por unirnos a todos, soy Lara Trump y esa es la verdadera noticia”, finaliza el video.

La otra cara de la moneda, la que Trump, su familia y la Casa Blanca parecen estarse esforzando por no ver es la de las incongruencias en las que cae constántemente el mandatario.

LA LLAMADA CON PEÑA NIETO QUE NUNCA OCURRIÓ

Esta semana, Trump dio rienda suelta a sus “verdades alternativas”. El lunes, Trump presumió una llamada del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, que nunca ocurrió, como informó el gobierno mexicano en un comunicado.

Durante una reunión de gabinete, el magnate dijo que “como es sabido, la frontera era un gran problema, y ahora los ingresos ilegales se han detenido casi en un 80%. Hasta el presidente de México me llamó, me dice que muy poca gente está ingresando por su frontera sur porque saben que no podrán pasar por nuestra frontera, y eso es el máximo halago que yo pudiera recibir”.

El gobierno mexicano negó la aseveración. “El presidente Enrique Peña Nieto no ha sostenido recientemente comunicación telefónica con el presidente Donald Trump”, dijo en un comunicado la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Poco después, la Casa Blanca reconoció que Peña Nieto no le llamó a su homólogo estadounidense con el fin de elogiar sus políticas para regular la inmigración, como el mandatario estadounidense había afirmado.

Trump “se refería a una conversación que habían tenido en la cumbre del G20, donde hablaron específicamente sobre los asuntos a los que él se refirió”, señaló la portavoz Sarah Huckabee Sanders.