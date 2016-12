Las metidas de pata de mexicanos famosos que se hicieron trending topic en 2016

CIUDAD DE MÉXICO.- Todos hemos dicho cosas sin pensar por lo menos una vez en la vida. La tripa nos gana y en nuestra verborrea salen frases bastante lamentables. Cuando eres una figura pública el resultado de una declaración poco informada u ofensiva puede ser desastroso. En México, un trending topic en Twitter está casi garantizado. De vez en cuando la frase puede incluso convertirse en un meme que le recordará a su autor el peligro de no pensar dos veces antes de escribir o hablar. En el 2016, varias figuras de la política, cultura y espectáculos fueron el blanco de burlas y críticas por sus comentarios. Estos fueron 12 de los más comentados:

1. El análisis financiero de Raúl Araiza y Andrea Legarreta. En enero de 2016, los presentadores del programa matutino Hoy tocaron el tema de la crisis de la bolsa en China y el aumento del precio del dólar que ocurría en ese momento, algo inusual para su show. Durante una explicación algo confusa sobre los efectos de estas dos situaciones al país, Araiza dijo que la subida del dólar no afectaba la economía de las familias mexicanas y que si algún producto subía su precio es porque el vendedor se quería pasar de listo. Legarreta le dio la razón, aunque aceptó que no comprendía del todo el tema. Sin embargo, en las redes la presentadora fue criticada por los comentarios que en realidad dijo su colega. Meses más tarde, los usuarios continúan creando citas falsas de Legarreta con la estructura: (Un problema) no nos afecta porque (explicación sin sentido).

El precio de la gasolina no nos afecta porque no somos carros. —Andrea Legarreta, Directora General de PEMEX. — Luis Contrera∫ λ (@LuisContrerasL) 28 de diciembre de 2016 “La Tercera Guerra Mundial no nos afecta, porque como sea México nunca pasa a cuartos en los mundiales”. —Andrea Legarreta. — Iron homie (@tioironhomie) 20 de diciembre de 2016 “Eso de la libra no nos afecta, porque acá en México se usa el kilo” —Andrea Legarreta, opinando sobre el #Brexit”. pic.twitter.com/gxZg26FXKl — Yo Soy Norma (@soyNorma__) 25 de junio de 2016

2. El subsecretario y el niño boleador. En febrero, Ernesto Nemer era el subsecretario de Desarrollo Social, por lo que su función era atender asuntos relacionados con la pobreza y la falta de oportunidades. No por nada recibió fuertes críticas cuando tuiteó una foto de él y un niño boleador con el mensaje: “Me da gusto saludar a mi amigo Angelito, que siempre que vengo a San Cristóbal (Chiapas), me da la mejor boleada”. Tras la polémica, el funcionario borró el tuit y prometió que su oficina apoyaría financieramente al chico, residente de uno de los Estados más pobres de México. Más tarde Nemer renunció a su cargo y fue nombrado Procurador Federal del Consumidor.

3. El deseo homofóbico de una diputada de Morena. La congresista del Estado de Tabasco Candelaria Pérez dijo durante una entrevista en febrero que ella preferiría que no existieran los gays. “Pero eso no se puede ¿qué le voy a hacer?”, comentó, como se aprecia en un audio publicado por el diario El Universal. Tras las presiones y denuncias tanto de ciudadanos como miembros de su partido, Pérez se disculpó por la declaración. “Provengo de un pueblo indígena donde tenemos unos valores distintos. Pero respeto la libertad de cada uno y los derechos humanos”, dijo la diputada.

4. Las mujeres que le sirven a Julión Álvarez. En una entrevista con la revista TV Notas en abril, el cantante dijo: “Estoy educado a la antigüita, me agrada que les guste agarrar un trapeador, porque puede estar hermosa y ser buena para lo que sea, pero si no tiene ese detalle, pues para mí no sirve”. Esta declaración no solo propició decenas de comentarios y burlas en Twitter, también inspiró una campaña de una organización civil para denunciar los micromachismos y la violencia contra la mujer en México.

5. La comparación de Wendy González. La actriz mexicana causó polémica en México y otros países de América Latina por una publicación en Instagram en la que se ve una versión retocada del rostro de la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú. La Fundación que lleva el nombre de la defensora de derechos humanos exigió una disculpa pública por la broma y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en México emitió medidas cautelares a favor de Menchú. A pesar de esto, González dijo en una entrevista con Reforma que no se disculpará por la publicación. “Si el buen humor se termina, nos convertimos en una caja de muerto con mucha seriedad”. Unas semanas más tarde, Menchú aseguró que ella nunca pidió una disculpa, pero lamentaba que todavía se hicieran bromas a costa de las mujeres y los indígenas.

6. El Bronco y las niñas gordas. Jaime Rodríguez Calderón, Gobernador de Nuevo León, es famoso por sus declaraciones sin filtro. En junio, durante un evento de salud pública de su Estado, El Bronco dijo que a “una niña gorda nadie la quiere” en referencia a las adolescentes embarazadas. Las quejas y críticas no tardaron en llegar a la cuenta de Twitter del político, quien trató de resarcir el daño diciendo que él buscaba hacer conciencia sobre el embarazo adolescente, pero que no sugería que a las jóvenes se les dejara de querer por estar embarazadas.

Amiga no es que no se les deba querer, tenemos que hacer conciencia de que es mejor planear un embarazo, cuando ellas estén preparadas — JAIME RODRIGUEZ C (@JaimeRdzNL) 13 de junio de 2016

7. Kalimba critica una bolsa de Doritos. Tras la matanza en el bar Pulse de Orlando en junio, Doritos lanzó a la venta una edición arcoíris de sus nachos para celebrar la diversidad sexual. Aunque muchos celebraron el gesto, al cantante Kalimba le pareció una mala idea. Eso lo expresó en un tuit: “Mueren Cristianos, mujeres, judíos y niños al por mayor y no los veo haciendo Doritos nuevos para cada uno”. Este comentario recibió cientos de respuestas en Twitter, la mayoría negativas. La cuenta oficial de Doritos no participó en aquella discusión.

Mueren Cristianos, mujeres, judíos y niños al por mayor y no los veo haciendo Doritos nuevos para cada uno. #doblemoral #purahipocresia — Kalimba (@KalimbaMX) 27 de junio de 2016

8. La propuesta de salud reproductiva de una política veracruzana. Tavata Calderón, subsecretaria de Mujeres Jóvenes del PRI en Veracruz criticó a las residentes del Estado que han abortado por cuestiones que no son de emergencia médica o cuando no han sido víctimas de violación. La priísta pidió a las mujeres no ser “asesinas por una calentura” y propuso hacer una campaña de esterilización “como lo hacen con los animales”. Al día siguiente y tras las críticas y burlas, la política se disculpó en otro video y dijo haberse arrepentido de sugerir tal cosa. “Sí, a lo mejor mencioné una campaña de esterilización y lo que tenía que haber mencionado era una campaña de planificación familiar”, dijo.

9. La escala de maternidad de El Bronco. El Gobernador es el autor de un ejemplo más en la lista (y eso que no mencionamos lo que dijo sobre Santa Claus). Una vez más, en agosto, se pasó de la raya cuando dijo que las mujeres que tenían partos naturales eran “mejores mamás, más mamás” que las que tienen hijos por cesárea. Más tarde dijo que la intención de su comentario era promover los partos naturales, los cuales presentan menos riesgos que los nacimientos por cesárea, según datos de la OMS. Definitivamente no fue el mejor eslogan para una campaña de salud.

10. Martha Debayle y la gente jodida. La presentadora de radio y editora de la revista Moi dijo a la revista Merca2.0 que ella y su equipo no hacen productos para gente jodida. “Todo lo que hacemos es para gente de primera. Eso no tiene nada que ver con el nivel socioeconómico”, añadió. Sin embargo, los medios solo retomaron la primera parte de su declaración y muchos usuarios en redes la acusaron de clasista. La también empresaria defendió su comentario y aseguró que se había sacado de contexto. Aun así, las críticas hacia ella continuaron simplemente por usar el término gente jodida, aunque no lo usara con una intención peyorativa.

Para los que no entendieron, va el video de la entrevista: pic.twitter.com/wzx5HyEvFK — Martha Debayle (@marthadebayle) 16 de agosto de 2016

11. Nicolás Alvarado y las lentejuelas nacas. Tras la muerte de Juan Gabriel en septiembre, evento que conmocionó a millones de mexicanos, el entonces director de TV UNAM escribió en su columna del diario Milenio que la música de Juan Gabriel no era muy sofisticada y calificó su vestimenta de naca. Decenas de usuarios en Twitter expresaron su indignación ante este adjetivo y exigían la destitución de Alvarado como director de TV UNAM. Unos días más tarde, Alvarado renunció al cargo. Aunque en entrevistas ha dicho que el momento para publicar esa columna no era el más apropiado, el también crítico literario dice que no se arrepiente de haber expresado su opinión sobre el cantante.

12. Las bodas con delfines a las que le teme una diputada. La legisladora Norma Edith Martínez del Partido Encuentro Social se opone a la legalización del matrimonio igualitario. Uno de sus argumentos para prohibir la unión entre personas del mismo sexo es la posibilidad de que la gente se case con animales u objetos inanimados. Esto es lo que dijo durante una conferencia en la Cámara de Diputados en noviembre: “¿Cómo nos recordarán nuestros nietos, cuando vean a su alrededor los absurdos que ya se ven en Canadá, en Holanda y en Inglaterra, casos reales de gente casándose con delfines o con laptops?” Las bromas en Twitter no se hicieron esperar. La frustración que sintieron muchos ante la declaración se puede ver representada en el rostro de la mujer sentada junta a la diputada durante su intervención.