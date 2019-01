Las duras críticas que recibió Yalitza Aparicio por su vestido

CIUDAD DE MÉXICO.- Yalitza Aparicio no deja de ser noticia, si no es por su peinado es por su forma de hablar o la ropa que utiliza.

Ayer durante los Globos de Oro 2019 volvió a colocarse en el ojo del huracán por el atuendo que utilizó.

Aunque se veía radiante, muchos internautas la tacharon de ‘falsa’ y hasta de ‘vulgar’.

Las opiniones son tan encontradas que parece uno de esos dilemas virales con ilusiones ópticas en los que nadie logra ponerse de acuerdo si una prenda es de tal o cual color.

Hay tuits muy positivos, muchos aplaudieron lo bien que lució y lo contenta que se le ve.

Los negativos, pues, júzgalos por ti misma.

De verdad….ese vestido parece sacado de catálogo de avon…q no podis ir a comprar aunque sea uno a suburbia..

Me choca que cuando alguien es mexicano pierden objetividad . El vestido de #YalitzaAparicio es horrible. Muy buen trabajo en Roma, horrible vestido en los #GoldenGlobes

Todos amamos a #YalitzaAparicio pero que ese amor no nos haga ciegos. Su vestido es horrible.

Sorry pero, no me gustó nada el vestido de nuestra querida @YalitzaAparicio , parece que trae un baby doll largo…

— Alexis Targaryen (@AmmaMaja) 7 de enero de 2019