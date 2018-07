Las acciones de Nintendo se vuelve a desplomar

E.U.-Desde hace un par de meses, el desempeño de Nintendo en el mercado bursátil no ha sido el más saludable; en lo que va de 2018 sus acciones se han desplomado en 3 ocasiones: primero se dio una caída a inicios de junio debido a la supuesta cancelación del programa Quality of life y el mal desempeño de Labo; unos días después volvieron a caer tras su presentación en E3, que no convenció a los inversionistas; ahora se ha dado un tercer descalabro.

De acuerdo con datos de la bolsa de valores de Tokio, Japón, Nintendo vio reducidas sus acciones en un 5.27%. Si bien no se dieron explicaciones del por qué de esto, expertos aluden a que se debe al nerviosismo alrededor de la compañía debido a que no hay juegos fuertes para enfrentar el fin de año de 2018. Muchos no creen que Super Smash Bros. Ultimate pueda replicar lo sucedido en 2017 con The Legend of Zelda y Super Mario Odyssey.

-5.27%. Nintendo stock again got slaughtered at the Tokyo Stock Exchange today.

The Nikkei thinks it’s because of a lack of new information on the game pipeline and sluggish sales of the Switch, causing foreign shareholders to get rid of the stock.

— Dr. Serkan Toto (Kantan Games Inc.) (@serkantoto) July 4, 2018