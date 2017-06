Las 10 canciones más populares de esta semana

NUEVO LAREDO, TAM.- Cada semana los 40 principales nos actualiza en el ámbito musical con las 10 rolas más sonadas en el país, y está no es la excepción. Si quieres saber cual es el número uno, te invito a que sigas leyendo.

En la posición número 10 y abriendo el top, tenemos a “Despacito” del cantante puertorriqueño, Luis Fonsi, que junto con su paisano Daddy Yankee, han arrasado las listas de popularidad por varias semanas.

A seis meses del lanzamiento, el videoclip de esta canción ha superado hasta el momento las 2 mil 150 millones de visualizaciones en su versión oficial en YouTube.

10.- “Despacito” – Luis Fonsi con Daddy Yankee

En la posición número 9 se encuentra la colaboración entre el Dj turco Burak Yeter y Danelle Sandoval.

9.- “Tuesday” – Burak Yeter con Danelle Sandoval

En la siguiente posición, ocupando el número 8 tenemos la canción “Be Mine”, interpretada por Ofenbach.

El dúo frances es catalogado por críticos como los precursores de la nueva ola de la electrónica y son famosos por combinar lo nuevo con lo clásico.

8.- “Be Mine” – Ofenbach

En el número 7 de esta lista está la colaboración entre la pareja mexicana Río Roma y los chicos de CNCO. “Princesa” forma parte del álbum Deluxe Edition de “Eres la persona correcta en el momento equivocado”, material de Río Roma.

Como dato curioso te contamos que para la realización de este video, más de 100 personas estuvieron involucradas en la producción. La locación se encuentra ubicada cerca del centro histórico de la Ciudad de México y cuenta con bodegas y espacios abiertos que hicieron posible la filmación del videoclip.

7.- “Princesa” – Río Roma con CNCO

En el número 6, a una posición de estar a la mitad de este conteo, tenemos al cantante y productor venezolano Danny Ocean con la canción “Me rehúso”.

“Me rehúso” es la historia de su imigración de Venezuela a Miami, en donde reside y se dedica a tiempo completo a su música.

6.- “Me rehúso” – Danny Ocean

A la mitad del conteo, en la posición número 5, tenemos al cantante colombiano Maluma con su canción “Felices los 4”. Desde que se estrenó el hit, uno de los misterios generados por el video es quién es el cuarto involucrado en la historia.

5.- “Felices los 4” – Maluma

Acercándonos a las primeras 3 posiciones tenemos en el número 4 la colaboración entre Sebastián Yatra, Wisin y Nacho.

A sus 22 años, el cantante, se ha posicionado como uno de los colombianos más influyentes en el mundo de la música, y para muestra las más de 100 millones de reproducciones que tiene el siguiente video.

4.- “Alguien robó” – Sebastián Yatra con Wisin y Nacho

Dentro de los primeros lugares, en el número 3, tenemos la canción “Hey DJ”, interpretada por el reconocido reguetonero Yandel y la agrupación CNCO.

¿Quieres saber algo más?, estos cinco chicos se estarán presentando el sábado 23 de septiembre en el Laredo Energy Arena, en Laredo, Texas.

3.- “Hey DJ” – CNCO, Yandel

En la posición número 2, tenemos a la colombiana Shakira y su más reciente éxito “Me enamoré”. El videoclip de este tema es protagonizado por Gerard Piqué, su esposo.

Su regreso al mercado discográfico con “El Dorado” ha estado acompañado de éxitos desde el día de su lanzamiento. El álbum, el primero de la artista colombiana en tres años, se colocó en el número uno en 34 países en pocas horas.

2.- “Me enamoré” – Shakira

En la primera posición, ocupando el número 1 en la lista de popularidad de esta semana, encontramos la canción “Sign of the Times” interpretada por Harry Styles, miembro de la boy band One Direction.

“Sign of the Times” es el primer sencillo de su disco “Harry Styles”. La canción tiene tintes épicos que remite a los clásicos del pop de los setenta.

1.- “Sign of the Times” – Harry Styles

Espero hayas disfrutado de las canciones más populares de esta semana.