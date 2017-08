Largas filas en las gasolineras ante rumor de un desabasto de petróleo

HOUSTON, TX.- Largas filas se formaron en las gasolineras del Valle por gente que salió a llenar el tanque ante el rumor que el huracán Harvey causaría desabasto de gasolina.

Mientras que en algunas gasolineras del Valle se está experimentando cierta escasez de gasolina, esto no es debido al huracán Harvey si no al pánico que se ocurrió el lunes, es por eso que las autoridades estatales quisieron desmentir directamente este rumor.

El miedo hizo presa de muchos residentes del Valle por una razón.

“Los precios no han subido tanto así para que la gente se esté volviendo loca, nada más eche y eche gas y ahora ya no encuentro gas y yo me espere hasta hoy” comento Liza García, una residente del área que no pudo encontrar gasolina. “Como dicen aquí la gente se paniqueo, la gente se paniquea y se va pero de que va a subir la gasolina va a subir”. Así dijo Jesús Duran otro residente preocupado por el impacto económico en la gasolina.

Todo esto se debió a la información que el sitio web Gas Buddy público al respecto que la ahora tormenta tropical Harvey causaría falta de gasolina por el cierre de producción petrolera en la mayor parte del golfo, la comisión de ferrocarriles de Texas precisa porque tal rumor es falso.

“Texas puede refinar seis millones de barriles diarios de petróleo solo 2.2 millones han sido desconectados lo que quiere decir que hay mucha reserva de gasolina” Así expreso vía telefónica la juez Eva Guzmán.

Esto es porque el área que produce la mayor parte de hidrocarburos no es el golfo, si no el oeste de Texas, área que no fue afectada en lo mínimo por lo que el llamado es sencillo: No hay necesidad de acaparar la gasolina.

Ante esta situación la comisión de ferrocarriles de Texas tiene una línea telefónica especial en donde usted puede hacer cualquier pregunta, reportar abusos así como reportar escases si es que las hubiera.

El número es 1-844-773-0305.

Fuente: Telemundo 40