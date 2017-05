Laredo, Texas declara emergencia por daños causados por tormenta

LAREDO, TX.- “El día de hoy, 24 de mayo, fue firmada la Declaratoria de Emergencia que permitirá estar preparados en caso de que las condiciones económicas rebasen daños y en todo caso recibir el soporte federal” a través de FEMA (Agencia Federal de Soporte de Emergencias por sus siglas en inglés) declaró Pete Sáenz, alcalde de la ciudad de Laredo, el día de ayer.

“Esta declaración permitirá que en caso de que se contabilicen los daños y si se llega a alcanzar las cantidad de 36 millones de Dólares en forma conjunta entre las diversas comunidades afectadas de Texas; empiecen a funcionar programas federales; si este techo es alcanzado entre las poblaciones que se hayan visto afectadas; diversos programas federales pudieran aplicarse para aliviar daños económicos en forma directa y los negocios y familias que se hubieran visto perjudicados también en su patrimonio”, explico Pete Sáenz.

“El SAT, en México, nos ha informado que a partir de hoy las operaciones de Aduana mexicana estarán abiertos todo el tiempo necesario incluyendo operaciones las 24 horas. Ya con el carril que opera contenedores y tractores de retorno en el Puente de Comercio Mundial se empiezan a desahogar las operaciones y el tiempo de espera en despacho deberá de ser menor que el promedio de 2 a 3 horas que el día de ayer se registraron”; estas son buenas noticias indico el alcalde.

SERVICIO LAS 24 HORAS SI ES NECESARIO PARA MINIMIZAR IMPACTO LOGÍSTICO Y ECONÓMICO

“Las Aduanas de México y Laredo Texas, están sincronizadas para operar las 24 horas todos los días, -24×7-, si es necesario. El día de ayer 23, sabemos que la aduana de México despacho mercadería en tracto camión hasta cera cerca de las 2 de la mañana y tenemos entendido que la Aduana Americana solamente dejo pendientes algunos despachos, sin embargo esto se resolverá con la opción de despachos de 24×7”; Les mantendremos informados de los cambios que sucedan para que todos los exportadores y transportistas estén informados oportunamente”, Comento enfático el alcalde Sainz.

@MayorPeteSaenz signs declaration of disaster as a result Sunday's storm pic.twitter.com/Z47dyUjCES — CityofLaredoOfficial (@CityofLaredoTX) May 24, 2017

Por su parte Javier Solís, Secretario de Desarrollo Económico del municipio de Nuevo Laredo, se congratuló de la rapidez de la respuesta de las autoridades de ambas aduanas, la mexicana y la americana en el Puente de Colombia “esto refleja más que una hermandad una operación de ciudades gemelas actuando en beneficio del comercio Internacional y seguiremos verificando que todos los detalles se cuiden”; sin embargo es importante hacer notar que las horas que transcurrieron desde el fenómeno natural que paralizo las aduanas hasta el momento que esta sincronía ha sido posible; es claro que existen retrasos ineludibles que han causado que las empresas manufactureras en Nuevo Laredo disminuyan su ritmo de producción y recorten horarios”.

Por nuestra parte hemos recibido el soporte del ejército con los planes como el DN3 y de todas las autoridades de Nuevo león y Tamaulipas que han respondido para minimizar los daños; pero en forma particular es posible que las empresas no tuvieran planes de contingencia para casos como este y por ello los ritmos de producción bajen; incluso hay algunas empresas que dicen que sus inventarios están menguados por falta de materia prima y que de no estabilizarse en las próximas 24 horas podrían tener que efectuar ajustes que impactaran negativamente. Estamos haciendo todo lo posible para que todas las empresas puedan ejecutar sus acciones logísticas en la forma mejor posible…. El día de ayer todas las operaciones que se solicitaron se cumplieron, aunque fueran altas horas de la madrugada”.

“Agradecemos a nuestro ejército y a todos los empleados de la aduana que se unieron desde el día mismo del desastre en que todos los actores hicieron frente y cooperaron de forma solidaria incluyendo no solo la operación sino hasta la limpieza de escombros para continuar… hoy debemos de tratar de minimizar el impacto a la economía y a las empresas tratando de llegar a los tiempos y movimientos a que estamos acostumbrados. El trabajo en forma conjunta esta solamente viendo el bien común’ hoy saldremos fortalecidos porque si alguien tenía dudas, hoy demostramos que entre las dos ciudades – Laredo y Nuevo Laredo- estamos trabajando mano con mano” concluyo Solís.