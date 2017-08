Laredo Swarm busca talentos rumbo a la siguiente temporada

LAREDO, TX.-Cerca de 20 jugadores de Laredo y de otras partes de Texas estuvieron presentes en las pruebas para poder ingresar a las filas del quinteto de Laredo Swarm de la Asociación Americana de Basquetbol (ABA, por sus siglas en ingles).

Las sesiones de pruebas se realizaron en las instalaciones del Complejo Atlético de Laredo, ubicado en el 708 de la calle Chaparral de la comentada ciudad tejana, y fue desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde.

Marlon Minifee, co-dueño de los Laredo Swarm, indicó que parte de los objetivos para la siguiente temporada es armar un equipo de más jugadores de la localidad, en donde también estuvieron cuatro elementos que jugaron en la campaña anterior como el mismo Cam Cacciatore.

Por otro lado, también en dichas pruebas se pudo observar en acción al nuevo entrenador del conjunto de los Swarm como es Julio César Cervantes, quien es oriundo de San Antonio, Texas y cuenta con 40 años de experiencia como entrenador de este deporte.

Indicó que antes de venir a la escuadra de Laredo, estuvo muy cerca de dirigir al nuevo equipo de expansión de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), los Libertadores de Querétaro, pero al final declinó tal propuesta presentada por el cuadro del sur de México

“Al final no me sentí a gusto con los directivos de dicho conjunto y con el plan que ellos tenían, y de hecho al tiempo me hablo Marlon, a quien por cierto tuve como jugador en su etapa como universitario y a quien considero como un hijo, y bueno no dude en aceptar la posición de dirigir en Laredo”, finalizó.