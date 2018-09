Lanzan avance de última temporada de la serie “House of cards”

CIUDAD DE MÉXICO.- La temporada final del drama político “House of cards” mostrará a una empoderada “Claire Underwood”, la esposa de “Frank Underwood”, como presidenta de Estados Unidos, inquebrantable en sus decisiones.

La ganadora del Globo de Oro y nominada al Premio Emmy, Robin Wright, vuelve como la presidenta de Estados Unidos en la sexta y última temporada de la serie de la compañía líder de contenido en streaming, a estrenarse el próximo 2 de noviembre.

En el avance de un minuto que lanzó la plataforma Netflix, “Claire” tomará un rumbo diferente a lo que había hecho su esposo, con quien estaba a punto de cumplir 30 años juntos.

“Mis primeros 100 días como presidenta han sido difíciles, lo que haya hecho ‘Francis’ en los últimos cinco años no lo crean. Acabó el reinado del hombre blanco de mediana edad… Ya no me dirán qué hacer”, asegura la protagonista de la serie en este adelanto.

Los postulados al Premio de la Academia, Diane Lane, Patricia Clarkson y Greg Kinnear se suman a Wright en esta entrega, junto a los favoritos al Emmy, Michael Kelly, Jayne Atkinson, Constance Zimmer, Derek Cecil, Campbell Scott y Boris McGiver.

La serie, creada por Beau Willimon, en 2013 se convirtió en la primera producción original online en recibir múltiples nominaciones a los Primetime Emmy Awards.

“House of cards” ha tenido 53 postulaciones a dicho galardón hasta la fecha, de las cuales ha ganado siete estatuillas, incluyendo el primer Emmy para un servicio de streaming con el triunfo de David Fincher por Mejor Dirección para una Serie Dramática.

También ha sido seis veces favorita a los Golden Globe, de los que ha ganado en dos ocasiones, se informó mediante un comunicado.