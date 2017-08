Lanzamiento de misil norcoreano, “amenaza sin precedentes”: Japón

JAPÓN.- Shinzo Abe, Primer Ministro de Japón, calificó el lanzamiento del misil por parte de Corea del Norte como “una amenaza sin precedentes”.

De acuerdo con el funcionario japonés, el gobierno tomara las medidas necesarias para garantizar la seguridad de sus habitantes.

El lanzamiento del misil “es una amenaza graves, seria y sin precedentes”, advirtió Abe, quien además solicitó a Naciones Unidas ejercer presión sobre Pyongyang.

El vocero del gobierno japonés, Yoshihide Suga, indicó que el misil supone “una amenaza seria a la seguridad” de Japón, razón por la cual Abe se comprometió a proteger la vida de las personas e ingresó a una reunión de emergencia en su despacho.

#NorthKorea #UN diplomat leaving NYC office refuses to answer questions on his country’s missile launch over Japan pic.twitter.com/0amk2S8A5X

— Bill Hutchinson (@bill_hutchinson) 28 de agosto de 2017