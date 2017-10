Lanzadores de Astros sospechan de las pelotas tras récord de jonrones en Serie Mundial

E.U.- Después del memorable quinto partido de la Serie Mundial protagonizado por los Astros de Houston y los Dodgers de Los Ángeles, en donde se registraron siete cuadrangulares para establecer un nuevo récord de 22 vuelacercas en el Clásico de Otoño, son las pelotas las que han llamado la atención de los lanzadores de ambos equipos.

Y es que tras cinco juegos disputados, con un sexto encuentro por disputarse esta noche con la posibilidad de extender la serie a máximas instancias, existe una sensación de extrañeza entre los lanzadores, sobre todo para aquellos que no están acostumbrados a recibir semejantes batazos.

“La queja principal es que las pelotas parecen algo distintas en la postemporada, incluso de la postemporada a la Serie Mundial. Están un poco escurridizas”, declaró Justin Verlander el domingo.

“Es obvio que las pelotas tienen algo”, afirmó Dallas Keuchel de los Astros, ganador del Cy Young y uno de los mejores lanzadores de las Grandes Ligas.

Por su parte, y a pesar de la derrota de su equipo, los lanzadores de los Dodgers no dan crédito a las pelotas, pues son las mismas para ambas novenas.

“Personalmente, no he notado nada. Tampoco me pongo a analizarlo”, dijo el relevista de los Dodgers Brandon Morrow, quien permitió un par de cuadrangulares en el quinto encuentro.

Mientras que el lanzador sensación de las Grandes Ligas, Clayton Kershaw, compartió la misma opinión que su compañero.

“No presto atención a ello”, dijo el zurdo. “Solo asumo que los dos equipos lidian con ello, así que no me preocupa”.

Esta noche Astros y Dodgers disputarán el sexto encuentro de la serie, en la cual los de Houston podrían coronarse como los ganadores del Clásico de Otoño.