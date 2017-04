Lamentan miembros del Cabildo fallecimiento de Moreno Sesma

NUEVO LAREDO, TAM.- Miembros del Cabildo lamentaron profundamente el deceso del regidor Luis Moreno Sesma, ocurrida la madrugada de este miércoles en la vecina ciudad de Laredo, Texas.

Al respecto el alcalde Enrique Rivas Cuellar comentó: “lamentable la noticia con la que amanecimos, la sensible pérdida de nuestro compañero y amigo Don Luis Moreno Sesma, lamentablemente una enfermedad consumió su vida en estos últimos meses, nosotros como integrantes del Cabildo lo fuimos a visitar en varias ocasiones, tuvimos una comunicación directa (sobre su salud); ha dejado una huella en la vida de cada uno de nosotros, un empresario exitoso, un referente del transporte en Nuevo Laredo, que en paz descanse, lamentamos profundamente la muerte del regidor Luis Moreno Sesma, pero sobre todo de nuestro amigo ‘La Liebre'”.

Por su parte la primera síndica Dorina Lozano Coronado manifestó: “Se nos fue un gran amigo, un gran hombre, una persona muy inteligente, que nos deja indiscutiblemente una gran enseñanza en la vida, una persona con mucha sabiduría para llevar a cabo cada uno de sus trabajos y responsabilidades, los meses que trabajamos juntos siempre apoyo y estuvo presente en las decisiones del gobierno”.

La regidora Imelda Sanmiguel Sánchez por su parte expresó: “Lamentable su pérdida era una persona que siempre nos mantenía con alegría que siempre tenía un buen gesto con cada uno de nosotros, hasta el último día que lo vimos mantuvo esa actitud, y fue un ejemplo de vida con todos nosotros, que en poco tiempo se ganó el cariño y amor de todos los compañeros y este equipo de Cabildo ya no va a ser lo mismo sin su presencia, que Dios lo tenga en su Santa Gloria, lo vamos a recordar y lo llevaré siempre en mi corazón”.

El regidor Jesús Valdez Zermeño también emitió su opinión: “Muy lamentable el suceso aunque sabemos que ya estaba enfermo habíamos estado hace dos semanas en su casa todos los regidores, lo vimos bastante delicado, pero no perdió jamás el ánimo, bromeando con todos, fue un gran ser humano, que siempre levantó la voz cuando habría que hacerlo, ante quien fuera, así fuera un gobernador, manifestando las cosas que no estaban funcionando en la ciudad, dirigió bien el transporte. Un gran ser humano, una persona que luchó por Nuevo Laredo”.

La regidora Nora Hinojosa comentó: “Muy triste con esta noticia, aunque sabíamos de la gravedad de salud de nuestro queridísimo amigo Luis, no deja de pesar su partida. Yo no había tenido la fortuna de tratarlo de una manera tan cercana como ahora que la vida me dio la oportunidad de disfrutarlo estos seis meses que compartimos los mismos compromiso y la misma responsabilidad y lo que más admiro de él era esa alegría de vivir y él sabedor de la gravedad de su salud jamás lo vimos deprimido o decaído. Sus más allegados le llamaban La Liebre, y eso fue vivió de una manera intensa, rápida, siempre tuvo agilidad para los compromisos y acciones de vida, yo quiero suponer que así va, raudo y veloz a un mejor escenario, al encuentro de la gloria y descanso de su alma”.

El regidor Alfredo Guarneros Carranza a su vez dijo: “Es un hecho lamentable y no porque sea un integrante del Cabildo sino porque es un amigo de muchos años, en lo personal de la familia, cuando yo estaba joven era del grupo de amigos de papá, yo lo conocí en El Campestre en muchas ocasiones jugamos golf juntos”.

El regidor Gerardo Peña Maldonado expresó, “definitivamente es una pérdida considerable para nuestro Cabildo, fue un gran compañero de trabajo, siempre muy animoso y participativo, que no cabe duda que lo vamos a extrañar y le deseo a la familia pronta recuperación en esta falta”.

La regidora Raquel Guajardo Martínez opinó, “es muy lamentable este acontecimiento, fue muy poco el tiempo que tenía de conocerlo pero de igual forma fue una persona que atraía, trasmitía su buen corazón, fue una persona sincera, que decía lo que sentía, y fue lo que más o menos nos conectó, fue un gran amigo en este tiempo que estuvimos trabajando al que se le va a extrañar mucho por su forma de ser y alegría y siempre vio la vida de un lado positivo y gracias a Dios que aceptó a Cristo en su corazón”.