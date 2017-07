Lamentan diputados actitud ‘sumisa’ de EPN ante Trump

CIUDAD DE MÉXICO.-Las presuntas referencias del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a que “absolutamente” persiste su plan de que México pague por la construcción del muro en la frontera, generaron acciones adversas entre integrantes de las bancadas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Encuentro Social (PES) en la Cámara de Diputados.El perredista Agustín Basave, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de San Lázaro, lamentó la actitud “pusilánime” del Presidente Enrique Peña ante esos señalamientos.

En su cuenta en la red social de Twitter, @abasave cuestionó el propósito de la reunión entre Trump y Peña Nieto, en el marco de la reunión del llamado G-20, que se lleva a cabo en Hamburgo, Alemania.

Recriminó la respuesta de las autoridades federales, en particular del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray, quien dijo no haber escuchado la respuesta del mandatario estadounidense y recalcó que el tema del muro no formó parte de la charla entre los dos mandatarios.

“Otra vez Peña Nieto actuó con pusilanimidad: no dijo nada cuando Trump dijo que México va a pagar por el muro. ¡Un poco de dignidad, carajo!”, escribió textualmente el diputado Basave Benítez.

“¡Gran acuerdo, no hablar del pago del muro! Trump lo volvió a romper, ahora frente a EPN, que se quedó callado. ¿Qué caso tuvo esa reunión?”, insistió el legislador de izquierda.

Por su parte, el coordinador del PES, Alejandro González, se pronunció a favor de que la relación México-Estados Unidos no sea de “sumisión” y aseveró que los mexicanos “no creen en los muros”.

De inicio, el diputado González Murillo expresó su confianza en que la reunión entre los mandatarios diera resultados positivos.

Sin embargo, después de la afirmación del norteamericano sobre el muro fronterizo, el legislador del PES manifestó su contrariedad.

“Hago votos para que la reunión del presidente @EPN con @POTUS contribuya a mejorar la relación #México #EU”, apuntó en Twitter.

“En Encuentro Social siempre apostaremos por una relación #México #EU de colaboración, no de sumisión”, agregó.

“¡No creemos en los muros! Creemos en la solución de los problemas en la frontera. @POTUS @PESoficialPPN @DiputadosPES #HagamosloNosotros”, indicó el diputado @AlejandroGonMu.

Al refrendar el “no al muro”, el legislador del PES señaló, también en Twitter, que los temas importantes en torno a la frontera norte tienen que ver con el agua y el medio ambiente, no con la construcción de barreras.