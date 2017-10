Lainez ilusionó al Tri Sub-17, pero tres goles fue mucha desventaja

INDIA.- Sesenta y cinco minutos decepcionantes, pero un cierre frenético ilusionaron a la Selección Mexicana Sub-17 ante Inglaterra, aunque el reloj terminó por no ayudar y consumó la derrota 3-2.

Un partido en el que el Tri fue inoperante en todo el primer tiempo y, por si fuera poco, recibió par de golpes mortales al inicio del complemento que tuvieron a los ingleses con goliza de 3-0, pero Diego Lainez sacó todo el ímpetu para llevar al equipo en el camino de una hazaña que casi se firma.

El marcador se abrió al 39 con un golazo de Rhian Brewster en un tiro libre. Una vez iniciado el complemento, Inglaterra hizo el 2-0 gracias con Philip Foden y el terror del conjunto Tricolor, Jadon Sancho, apareció con un penal para el 3-0.

Liverpool’s Rhian Brewster just scored this free kick for England U17s pic.twitter.com/TegrbxnDdo

— James Nalton (@JDNalton) 11 de octubre de 2017