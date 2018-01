Lafourcade llega al Grammy con nueva música bajo el brazo

NUEVA YORK.- A Natalia Lafourcade le gustaría conocer, y tocar, a Beyonce este domingo en los Grammy.

“Quiero ir a la fiesta para ver qué famoso me encuentro y si veo a Beyonce la voy a tocar”, dijo la cantautora mexicana con humor el viernes a The Associated Press. “Ella es una de los tantos que me gustaría tocar a ver si se me pasa algo”, añadió entre risas.

Lafourcade, nominada al Grammy al mejor álbum de pop latino por “Musas (Un homenaje al folclore latinoamericano en manos de Los Macorinos, Vol. 1)”, que le mereció el Latin Grammy al mejor álbum folklórico el pasado noviembre, llegará a la ceremonia con nueva música debajo del brazo: la preventa de su próxima producción, “Musas, Vol. 2”, comenzó el viernes con la liberación de “Alma mía”, el segundo sencillo tras “Danza de gardenias”, en plataformas digitales.

“La verdad me siento muy contenta y feliz, pues estoy un poco como regresando”, dijo de su llegada a Nueva York para los Grammy y el inminente lanzamiento de su nuevo disco, que sale a la venta el 9 de febrero. “Vengo de estar de vacaciones con mi familia y ya tenemos la salida del disco pronto. … Estoy muy emocionada porque es la segunda parte de esta historia”.

“Musas, Vol. 2”, que la reúne con el dúo de guitarristas Los Macorinos, trae 13 piezas que también incluyen, entre otras, “Hoy mi día uno”, “Alma mía” y “Derecho de nacimiento”, de la autoría de Lafourcade, así como “Eclipse” de Margarita Lecuona; una versión de “La llorona”, que popularizara Chavela Vargas; una canción acompañada por Omara Portuondo y Eugenia León, “Desdeñosa”; “Te sigo”, del compositor peruano Óscar Avilés, y la pieza instrumental “Gavota” de Manuel María Ponce, interpretada por Los Macorinos.

“También hay una canción que escuché mucho cuando era chiquita que se llama ‘Duerme negrito’”, añadió la artista, quien señaló que les resultó “muy difícil seleccionar las canciones por la cantidad de música que nos gustaba” y mencionó entre sus favoritas “Danza de gardenias”, “Eclipse” y “Tus ojitos”, un vals de la guardia vieja peruana.

“Ambos volúmenes hacen todo un universo musical que es el universo musical de ‘Musas’”, dijo Lafourcade. “Estoy emocionada de ver cómo reacciona la gente”.

Lafourcade, quien en noviembre obtuvo también el Latin Grammy al mejor video musical versión larga por “Musas, el documental”, se medirá este domingo por un nuevo gramófono dorado con Alex Cuba (“Lo único constante”), Juanes (“Mis planes son amarte”), La Santa Cecilia (“Amar y vivir en vivo desde la Ciudad de México, 2017”) y Shakira (“El Dorado”), todos artistas previamente galardonados con premios Grammy y/o Latin Grammy.

El 12 de febrero arranca una gira europea en Londres que la llevará a París, Barcelona y Madrid, y en marzo pasará por Denver antes de iniciar un recorrido por Suramérica que comenzará en Buenos Aires. En mayo regresará a Norteamérica, donde pasará más de un mes dando conciertos desde Toronto, Canadá, hasta Portland y Seattle, pasando por Chicago, Nueva York, Atlanta, Houston y Los Ángeles, entre otras ciudades de Estados Unidos.