#LadyPrieta, el nuevo escándalo en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO.- Usuarios de redes sociales difundieron un video que muestra un supuesto caso de discriminación que se vivió dentro de un set de grabación.

En el material difundido en Facebook por Verushka Nevarez, se observa cómo una actriz identificada por usuarios de redes como Carla Frav, detiene una grabación y comienza a reclamarle al director por aparecer detrás de otra chica a quien califica como una “prieta bajada del cerro”.

“No me voy a poner detrás, estas loco ¿Te volviste loco? ¿Qué te pasa? […] Y menos por esta pinche vieja bajada del cerro, es una prieta por Dios, ¿no la estás viendo?”, exclama la joven.

Ante el reclamo de la actriz, personal del set de grabación intentó calmarla, sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano pues la chica continuó con los insultos.



“Ni te me acerques. Pero ahora sentido las cosas, como aquí hay puro pinche prieta por eso la defienden. pero no me voy a cambiar de lugar, ósea ni pedo y si no sabes que me largo”, menciona la supuesta actriz antes de abandonar el set.

El video se ha vuelto en un fenómeno viral en redes sociales. En Facebook el material ha superado los tres millones de reproducciones. En tanto, en Twitter el hashtag #LadyPrieta se ha convertido en tendencia.

En redes sociales también ha comenzado a circular la versión de que el video en realidad forma parte de una campaña en contra de la discriminación la cual será lanzada en los próximos días. Hasta el momento ninguna de las versiones ha sido confirmada.



