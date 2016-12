Lady Wuuu acusa de prepotente al actor Luis Gerardo Méndez

CIUDAD DE MÉXICO.- Eduardo Arias mejor conocido como Lady Wuu se llevó una amarga sorpresa al conocer al protagonista de Club de Cuervos; Luis Gerardo Méndez.

Según contó Lady Wuu en su cuenta de Instagram, sufrió un rechazo por parte del actor al pedirle una foto. En su red social, el personaje viral escribió:

“Con la novedad de que me encontré a @luisgerardom en el aeropuerto de San Luis Potosí; como cualquier fan me acerque para pedirle una foto y saludarlo. Él respondió con rechazo y prepotencia; no solo conmigo sino con varias personas que ahí se encontraban. Ahora que estoy en este medio (por poco o mucho tiempo) sé lo importante que son las palabras SENCILLEZ y AGRADECIMIENTO hacia con tu público. A veces estamos sin comer, venimos muy cansados o estamos hartos… pero SIEMPRE debemos tener una SONRISA”.

Mensaje que fue acompañado con la foto que sí logró tomarse junto al actor.

Fuente: Publimetro