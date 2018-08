Lady Gaga promociona shows en Las Vegas

CIUDAD DE MÉXICO.- Con motivo de anunciar la residencia que tendrá durante espacio de dos años en Las Vegas, Lady Gaga compartió en Twitter una imagen que recuerda sus días más extraños de inicios de la década.

El espectáculo de la estrella pop se llamará “Enigma” y consistirá en 23 conciertos con toda la producción y cuatro de jazz y piano.

LADY GAGA ENIGMA

THE LAS VEGAS RESIDENCY AT PARK THEATER

PLUS 4 EXCLUSIVE JAZZ & PIANO ENGAGEMENTS

ON SALE NOWhttps://t.co/1wb7JNw96Z#GAGAVEGAS pic.twitter.com/C0LkxEzkMW

— Lady Gaga (@ladygaga) August 13, 2018