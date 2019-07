La Volpe teme que la Liga MX se parezca a la española

CIUDAD DE MÉXICO.- La caída ante Querétaro en el debut liguero, encendió las alarmas en el plantel escarlata, aunque para el argentino, el descontrol que tuvo su equipo el domingo pasado, no será un motivo para traicionar su sistema de juego ante Cruz Azul, entendiendo la necesidad de regresar a la capital mexiquense con los tres puntos.

Nosotros siempre trabajamos inculcándole a mis jugadores que ni juegan contra una camiseta ni contra los nombres. Debe de saber mi equipo jugar contra los sistemas, dependiendo del parado de los rivales, tener nosotros la solución en defensiva y saber atacar. Siempre se trabajó igual, respetamos a los rivales. Nadie te regala puntos, ya nos pasó contra Querétaro; son tres puntos nada más», expresó el timonel del cuadro mexiquense, expuso La Volpe.

Ante la hegemonía que suelen marcar los equipos llamados grandes en nuestro futbol, el seleccionador nacional en Alemania 2006, señaló que no siempre imponen condiciones a través de su inversión cada semestre, alabó el trabajo de equipos como León y Pachuca, así como lo que realiza Xolos de Tijuana, sin embargo, si le preocupa que la Liga BBVA MX se convierta en un duopolio, en el que solo dos equipos levanten el título, tal como sucede en España.

Hay que entender que hay fuertes empresas atrás, hablando de los equipos fuertes. Hay una inflación de precios y sobre eso hay gastos, porque no pusiste a León, y todos pensábamos que León iba a salir campeón y ganó Tigres, pero no por mayor plantel. Hoy Pachuca, León y Xolos están ahí, no hay grandes diferencias, aunque si me preocuparía que aquí llegara a ser como España, en el que solo ganan Real Madrid, Barcelona y les compite el Atlético”, finalizó.

Fuente: Excelsior