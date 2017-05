La verdad de Jenni a veces peca e incómoda: Luz Ramos

CIUDAD DE MÉXICO.- Luz Ramos es Jenni Rivera para la serie “Su nombre era Dolores, la Jenni que yo conocí”, hecha de la mano de BTF y Univisión pero en controversia porque no es la historia autorizada por la familia Rivera (que prepara Mariposa de Barrio con Telemundo). Sin embargo, la actriz, que ha sido criticada y aplaudida tiene su postura.

“Es una serie que cuenta la verdad y a veces la verdad peca e incómoda, yo creo que por eso causó mucha euforia” dijo a EL UNIVERSAL.

Recordó que antes de que la gente pudiera ver la serie en Univisión la criticaban y hasta le decían “Que dios te perdone” por haber hecho este trabajo, lo que incluso la llevó a escribir una publicación en sus redes sociales relacionado al tema.

“(Les dije:) Señores yo soy una actriz, fui a un casting, estuve en pruebas con un libreto que ahora interpreto, yo no tengo nada que ver con los pleitos familiares o con la historia que hay detrás, yo solamente soy un instrumento que está interpretando a Jenni. A partir del capítulo seis en adelante cambió totalmente la actitud de la gente”.

Platicó que para ella, lo importante es que esta historia contada a partir del libro de Pete Salgado habla con verdad.

“Todo lo que cuenta ahí es verdad, le pese a quien le pese, le duela a quien le duela, son cosas que sucedieron y que tal vez ahorita ya no sientan esas cosas, pero sucedieron y las hicieron en su momento”.

En cuanto al personaje, vio más de 300 videos que le ayudaron a construir a la Jenni Rivera que veremos en esta serie, una Jenni que tomaba el micrófono con la mano izquierda la mayor parte del tiempo, que hacía un gesto con los labios constantemente y amaba ponerle apodos a sus amigos. También hubo momentos de choque durante la grabación, cuando tenía que interpretar escenas intensas.

“La verdad fueron varios momentos que me movieron por dentro de distintas maneras, en sus inicios cuando ella no tenía dinero, eso a mí me partía el corazón como luz, el haberla imaginado, ese tipo de cosas. También cuando se despide de su esposo Juan que se está muriendo, hay una escena donde está Jenni pidiéndole que despierte, él está en estado vegetal y ella le está pidiendo que se despierte porque sus hijos lo están esperando en casa, me movió cosas a mí también, me recordó a mi abuela, no paré de llorar en esa escena”.

“Su nombre era Dolores, la Jenni que yo conocí” se estrenará el próximo lunes 8 de mayo a las 20:30 en Azteca Trece.