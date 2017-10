“La traición de Penn puso en riesgo mi vida”, Kate

En la serie de Netflix, abogados de El Chapo y de Del Castillo dan hipótesis sobre la posibilidad de que Penn alertó a su abogado, un ex procurador de justicia de EU

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace unos días, el actor estaodunidense Sean Penn señaló que quería detener el estreno de la serie documental de Kate del Castillo Cuando conocí al Chapo porque insinuaba que él fue pieza clave en la captura del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera.

En el último capítulo de este serie es el abogado del narco quien señala que, aunque no puede comprobarlo, quizá fue el actor hollywoodense quien proporcionó la ubicación del capo de la droga.

“Tal vez Sean Penn sí tuvo algo que ver, tal vez filtró la ubicación, pero no lo puedo asegurar, después de que supo que traicionó a Kate, que no fueron las cosas como habían convenido, claro que de ahí al señor Guzmán le pareció que todos los demás, tanto Sean Penn, como Fernando Sulichin, José Ibáñez, ellos son los que hicieron parte, tal vez, de la traición. Pero realmente sólo ellos lo saben, la verdad, si hubo, sólo ellos lo saben”, dijo Granados ante las cámaras.

En ese contexto, Kate del Castillo aparece con un reclamó a Sean Penn (con quien, reveló, tuvo sexo): “La traición de él es que no me haya protegido, poniendo en riesgo mi vida, sabiendo él y teniendo ya su propia agenda, eso es lo que me lastimó”.

El abogado de Kate, Harland W. Braun, da otra posibilidad en la que Penn pudo haber ayudado a la captura de El Chapo. Braun señala en la serie que, antes de encontrarse con Guzmán Loera, Penn pudo poner al tanto a su abogado, quien es un antiguo procurador de EU.

“Si usas el sentido común, el abogado, quien solía ser fiscal del gobierno, para protegerse llamaría al gobierno y le diría: “Ah por cierto quería comentarles que mi cliente va a ir a ver al sr. Guzmán” y lo que me preocuparía sería que las autoridades estadounidenses llamen después a las mexicanas y les digan “ah por cierto, Sean Penn va a ir con Kate del Castillo a encontrarse con Guzmán”, comenta el abogado en la serie, informó El Universal.

Fuente: Debate