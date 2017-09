La tenista que sorprendió al confesar su homosexualidad

Una de las reciente participantes en el US Open, declaró que no había tenido el valor para reconocer públicamente que no es atraída por los hombres.

CIUDAD DE MÉXICO.- De manera inesperada la tenista de 29 años Johanna Larsson dio a conocer su homosexualidad con la intención de no perder sus patrocinadores y reconocer que gran parte de su vida ha estado sumergida en una mentira, debido a sus preferencias sexuales.

Una de las reciente participantes en el US Open, declaró que no había tenido el valor para reconocer públicamente que no es atraída por los hombres, lo que le generó varios problemas a nivel personal de que de alguna manera también tuvieron impacto en su vida profesional.

“Soy lesbiana y no lo dije antes por miedo a perder patrocinadores. Mi vida ha sido una horrible mentira. Mi carrera dependía de otras personas y no me atrevía a mostrarme tal y como soy”, comentó al portal Tennisicrus.com la jugadora número 80 en el ranking mundial de la WTA.

Larsson se une a la pequeña lista de jugadoras del deporte blanco que revelaron su homosexualidad, tal como Martina Navratilova, Billie Jean King en la década de los 80 y Amelie Mauresmo en 1999, cuando a los 19 años confesó sus preferencias sexuales.