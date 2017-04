La protesta enfurecida de los viajeros contra United

ESTADOS UNIDOS.- Las tarjetas de crédito United-Chase y las de viajero frecuente de esa aerolínea están apareciendo cortadas, vueltas pedazos.

La indignación pública se tomó las redes sociales luego de que un pasajero fuera bajado por la fuerza de un vuelo de United en el aeropuerto O’Hare de Chicago.

Aninda Sadhukhan se dirigió hacia su trituradora para deshacerse de su tarjeta United MileagePlus Explorer amparada por el Chase Bank este lunes por la noche tras cancelar la cuenta. Es un potencial sacrificio de viaje para el auditor informático, que vive en Indianápolis y vuela con United frecuentemente.

Su “insatisfacción general” al volar con United en los últimos años, algunos problemas con el programa de recompensas de tarjetas de crédito y videos de otras malas experiencias con la misma aerolínea redundaron en esta decisión, según afirmó. Pero las imágenes de lo que le sucedió al pasajero que fue bajado del avión ya fueron el colmo para él. “Las sangrientas imágenes cruzaron, para mí, una línea roja”, le dijo a CNN Sadhukhan, de 35 años.

My new #united card. Not planning to fly them any more after this: https://t.co/j24MuPiCpQ. 1k bye bye pic.twitter.com/NUge0Ypjni — Josh Perfetto (@jperfetto) April 11, 2017

Cutting up my United frequent flyer card, and will NEVER EVER fly them again. #boycottunited #united pic.twitter.com/JX2Ds916eU — Steven Reichert (@StevenReichert1) April 11, 2017

Algunas personas incluso pasaron por la molestia de encontrar sus tarjetas de viajero frecuente para cortarlos en protesta y declarar que se hicieron con United.

“Esto ocurrió en United, pero es sistémico”, afirmó Sadhukhan. “Creo que todo el sistema de protección de los consumidores contra la sobreventa de vuelos debe ser examinado. Al parecer hay pocas cosas que el consumidor pueda hacer al respecto”.