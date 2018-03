La policía notifica un tiroteo en la Universidad de Michigan

MICHIGAN.- Varios testigos informaron este viernes haber escuchado un tiroteo en la Universidad Central de Michigan, en el norte de Estados Unidos, según informó el centro educativo en su Twitter, en el que pidieron a todos los presentes que “se refugiaran”.

El sospechoso todavía no ha sido arrestado, anunció la misma fuente, que también detalló que los disparos se habían escuchado en el edificio Campbell Hall de esa facultad ubicada en la ciudad de Mount Pleasant. “Si ves algo sospechoso, llama al 911”, indicaba el mensaje en referencia al teléfono de la Policía.

There has been a report of shots fired at Campbell Hall on campus. Suspect is still at large, police advise all to take shelter. If you see something suspicious, call 911.

— Central Michigan U. (@CMUniversity) 2 de marzo de 2018