La película surcoreana ¨Parásito¨ gana la Palma de Oro de Cannes

CIUDAD DE MÉXICO.- La película Parásito, del director surcoreano Bong Joon-ho, conocido por la cinta de Nexflix, Okja, ganó este sábado la Palma de Oro, el máximo galardón otorgado en el Festival de Cannes.

Por primera vez, Corea del Sur se lleva el máximo galardón de Cannes

La cinta, que recibió ovaciones de la crítica tras su exhibición, es un sátira social que reflexiona sobre la injusticia social y narra la historia de una familia pobre que se las arregla para trabajar en una lujosa mansión.

Esta es la primera vez que una película de Corea del Sur gana el reconocimiento máximo del festival francés.

Los premios fueron otorgados por un jurado que encabezó el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, quien dijo que la decisión de los nueve jurados fue unánime.

Aunque la gran mayoría estuvo de acuerdo con el galardón a Bong Joon-ho, algunos expresaron su inconformidad, pues esperaban que la Palma fuera otorgada a “Portrait of a Lady on Fire”, de Céline Sciamma.

Esto habría implicado premiar por segunda vez en toda la historia del festival a una mujer con la máxima distinción. Sin embargo, Sciamma no se fue en blanco del evento, pues recibió el premio al mejor guion.

Otros ganadores de Cannes

Otra cinta reconocida con El Gran Premio del Jurado fue Atlantics, de la franco-senegalesa Mati Diop, la primera directora negra que compite en Cannes.

El actor español Antonio Banderas se llevó a casa el premio al mejor actor por Dolor y gloria, la cinta con tintes biográficos del cineasta Pedro Almodóvar. Mientras, la británica Emily Beecham obtuvo el reconocimiento de mejor actriz por “Little Joe”.

Los hermanos belgas Jean-Pierre y Luc Dardenne recibieron el premio al mejor director por “Young Ahmed”.

Lista completa de ganadores de la 72 edición del Festival de Cannes

– Palma de Oro: «Parásito», del surcoreano Bong Joon-ho

– Gran Premio: «Atlántico», de la francosenegalesa Mati Diop

– Premio del Jurado: ex aequo «Los miserables», del francés Ladj Ly y «Bacurau», de los brasileños Kleber Mendonça Filho y Juliano Dornelles

– Mejor Dirección: Los belgas Jean-Pierre y Luc Dardenne, por «El joven Ahmed»

– Mejor Guión: «Retrato de la joven en llamas», de la francesa Céline Sciamma

– Mejor Actriz: La angloestadounidense Emily Beecham, por «Little Joe»

– Mejor Actor: El español Antonio Banderas, por «Dolor y gloria»

– Mención especial: «It must be heaven», del palestino Elia Suleiman

– Cámara de Oro: «Nuestras madres», del guatemalteco César Díaz

– Palma de Oro al cortometraje: «The distance between us and the sky», del griego Vasilis Kekatos

– Mención especial al cortometraje: «Monstruo Dios», de la argentina Agustina San Martín