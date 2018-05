La película live-action de Kim Possible ya tiene a su elenco

CIUDAD DE MÉXICO.-Como reporta Deadline, la cinta será protagonizada por Sadie Stanley como la heroína y Sean Giambrone como Ron Stoppable. A ellos se han unido, Alyson Hannigan (How I Met Your Mother, Buffy the Vampire Slayer) y Connie Ray (The Big C). El elenco también incluye a Todd Stashwick (12 Monkeys) y Taylor Ortega, quienes interpretarán a los villanos Drakken y Shego, respectivamente.

Ciara Wilson (OMG!) ha sido elegida para dar vida a Athena y Erika Tham (Make It Pop) será Bonnie.

El título está programado para debutar en 2019. Los escritores de este proyecto, son los mismos que crearon el show original –Mark McCorkle y Bob Schooley (Big Hero 6 The Series, The Penguins of Madagascar) junto con Josh Canagan.

El filme será co-producido y co-dirigido por Adam B. Stein y Zach Lipovsky. La franquicia ya ha tenido otros dos largometrajes animados, que son: Kim Possible: A Stitch in Time y Kim Possible Movie: So the Drama.