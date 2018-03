La película de Dragon Ball Super ya tiene trailer

CIUDAD DE MÉXICO.-Para demostrar que Goku es omnipresente y omnipotente, Toei no se esperó hasta el final de Dragon Ball Super para mostrarnos el primer trailer de la próxima película de la saga. Son apenas 30 segundos, suficientes para emocionar a los fans, pues vemos que Kakarotto se enfrentará al que sería el Super Saiyajin Legendario original.

Coming soon, a new adventure to be the strongest begins.

The new #DragonBallSuper movie teaser is here! 👀☄👐 pic.twitter.com/DO8SidUfPz

— Toei Animation (@ToeiAnimation) March 20, 2018