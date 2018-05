La nueva y peligrosa moda de colocar joyería en los ojos

Este procedimiento ha generado diversas reacciones pues no se sabe si existen riesgos reales de contraer otras enfermedades.

E.U.-Una nueva moda se está convirtiendo en una peligrosa tendencia, se trata de joyas oculares.

Denominado en inglés SafeSight Eye Jewelry, el procedimiento consiste en realizar una pequeña incisión en la membrana transparente del ojo para insertar una delgada pieza de joyería.

La intervención dura unos 15 minutos y el precio oscila entre los tres mil y cuatro mil dólares, unos 79 mil pesos.

El tema cobró importancia cuando el cirujano neoyorkino Emil Chynn dio a conocer este tipo de operación a la cadena de televisión FOX, mostrando que había colocado un corazón de platino de 3.5 mm a una joven rusa.

En ese momento, el cirujano aseguró que esto no ocasionaba ceguera o pérdida de visión y dijo que si eso no fuera así, no ofrecería el procedimiento.

Sin embargo, la Academia Americana de Oftalmología advirtió acerca de los riesgos de esta práctica, asegurando que no hay suficiente evidencia para apoyar la seguridad de este además de que pidieron a los consumidores que eviten la colocación de esto hasta que esté completamente demostrado que sea seguro.