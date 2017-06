La nostalgia regresa: Atari confirma nueva consola

Recientemente surgió en internet un video titulado First look: A brand new Atari product. [Agencias]

Recientemente surgió en internet un video titulado First look: A brand new Atari product. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras años de estar en la sombra con problemas financieros, la compañía de videojuegos Atari anunció que están trabajando en una nueva consola dijo el director ejecutivo Fred Chesnais en una entrevista con el sitio GamesBeat.

Recientemente surgió en internet un video titulado First look: A brand new Atari product. Years in the making,en el que se mostraba una imagen de la consola con el logo de Atari encendiéndose, pero muchos especulaban si era falso ya que la compañía no había mencionado nada al respecto. Eso cambió con el anuncio de Chesnais quien solamente dijo que “está basada en tecnología de PC”, sin dar algún otro detalle adicional.

No se sabe si la nueva ‘Ataribox’ (como está nombrada en el video) busque reproducir juegos clásicos de Atari, similar al Mini NES de Nintendo, o si buscará competir con las consolas de nueva generación. Así como también se desconoce la fecha de lanzamiento o especificaciones.