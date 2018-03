La mujer debe ser reconocida todos los días, dicen maestras

NUEVO LAREDO, TAM.- Realizadas en todos los diferentes aspectos, es como manifestaron sentirse maestras de educación primaria al referirse al Día Internacional de la Mujer que hoy se conmemora.

Irma Virginia Salas Escageda, directora de la primaria Ignacio M. Altamirano y con 48 años de trabajar como docente, envió una felicitación a las mujeres en su día.

“Soy una profesora de vocación y me siento muy orgullosa. Para mí no es necesario que sea 8 de marzo para festejar o dedicarle algo especial a la mujer. Simplemente el hecho de que Dios me permitió ser madre de dos mujeres, para mÍ ambos son muy valiosos. En este día, así como me siento yo realizada, espero que todas las mujeres se sientan realizadas, no solamente este día, sino todos los días de su vida. Felicidades a todas las mujeres”, mencionó.

Por su parte, la directora de la primaria de tiempo completo, Miriam Beatriz Benavides Casso, manifestó que no solamente un final año, la mujer debe ser reconocida.

“El hecho de ser mujer implica un doble esfuerzo, primero hay que destacar en lo personal y después en lo laboral, porque tenemos la fortuna de podemos desarrollar en el ámbito que querramos articular con grandes posibilidades de éxito”, consideró.

Para la profesora, Karla Cortez, una joven de 26 años, la edad no debe ser impedimento para lograr lo que la persona se propone, sólo basta el ser constante y siempre positiva, ya que ésta actitud ante la vida, facilita las condiciones por difíciles que parezcan.

“Yo soy joven, y me siento en la mejor etapa de mi vida, plena, feliz porque hago lo que me gusta, con un sentimiento de energía y vitalidad, me siento muy orgullosa de ser mujer, y de las capacidades que he demostrado ante mi familia, mis amigos, ante mí misma, porque lo que me he propuesto lo he logrado por mí sola”, expresó la maestra Karla.