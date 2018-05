“La Montaña” es el hombre más fuerte de Westeros y del mundo

La Montaña , Game of Thrones. [Agencias]

ISLANDIA.-Hafþór Júlíus Björnsson, quien interpreta a Ser Gregor Clegane también conocido como La Montaña, en la serie Game of Thrones, se convirtió en el hombre más fuerte del mundo al ganar el campeonato World’s Strongest Man 2018.

El islandés consiguió este título al levantar un tronco de grandes dimensiones, sostener dos pilares de 160 kilogramos y tirar de una autobús.

Björnsson de 29 años, 2.06 metros de altura y 180 kilos de peso, ya había ganado en cuatro ocasiones el campeonato Europe’s Strongest Man y en marzo batió el récord mundial de peso muerto al levantar 472 kilogramos. Pero por primera vez ganó el World’s Strongest Man, el cual se le había negado en varias ocasiones.

La Montaña compartió en su cuenta de Instagram una imagen en la que aparece sosteniendo el trofeo recién conseguido y la acompañó del siguiente mensaje: “Nunca dejes que alguien te diga que no puedes hacer algo. Tienes un sueño, tienes que protegerlo. Cuando la gente no puede hacer algo por sí misma, le van a decir que no puede hacerlo. Quieres algo, ve a buscarlo. Es cuestión de tiempo”.