La mitad de estadunidenses desaprueba respuesta de Trump en Puerto Rico

WASHINGTON.- Casi la mitad del pueblo estadunidense desaprueba la respuesta del gobierno del presidente Donald Trump a la emergencia humanitaria en Puerto Rico a raíz de la devastación del huracán María, señaló hoy un sondeo.

Un 49 por ciento de la población asignó una calificación reprobatoria al manejo de los esfuerzos de alivio para los 3.5 millones de estadunidenses que residen en la isla, comparado con 32 por ciento que aprobó las acciones presidenciales, de acuerdo con una encuesta de Associated Press-NORC.

En contraste, el presidente obtuvo mejores calificaciones por su manejo de los esfuerzos de rescate, recuperación y reconstrucción de Texas y Florida, con motivo del azote de los huracanes Harvey e Irma.

El sondeo señaló que 48 por ciento de los estadunidenses aprobó el desempeño del presidente en esos dos estados, mientras que 27 por ciento emitió una opinión desfavorable.

La encuesta fue realizada antes del viaje de Trump a Puerto Rico este martes, donde supervisó las acciones federales de alivio, aunque también generó controversia por sus comentarios a las autoridades de la isla.

“Odio decir esto Puerto Rico pero nos han descuadrado un poco nuestro presupuesto porque gastamos mucho dinero, pero está bien, salvamos muchas vidas”, dijo Trump durante su visita a la isla, en relación al costo de los trabajos de emergencia.

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, quien fue atacada por Trump debido a las críticas de la funcionaria sobre la lentitud de las acciones de emergencia, se mostró indignada por las palabras del presidente.

“Este hombre nos ha dicho ingratos, nos ha dicho mantenidos, nos ha dicho vagos, nos ha dicho que debemos pagar la deuda (…) el pueblo norteamericano no es así, esto no representa los valores del pueblo norteamericano”, declaró la alcaldesa a la cadena Univisión.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, el presidente calificó como un “gran día” su viaje a la isla y se lanzó nuevamente contra los medios informativos.

“Aunque una parte de la cobertura informativa fue falsa, la mayor parte mostró calidez y amistad”, escribió. “No importa lo que yo haga o diga, no escriben o hablan la verdad. ¡Los medios informativos están fuera de control!”.

El conductor de CNN, Chris Cuomo, quien se encuentra en la isla, criticó al aire las aseveraciones del presidente y dijo: “simplemente no son verdad”.

Pero el director de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, sostuvo que el presidente y miembros de su gobierno están frustrados de que los medios sólo reportan los aspectos negativos de la crisis en Puerto Rico e ignoran las noticias positivas.

Hasta el momento sólo 7.0 por ciento de los residentes de la isla ha recuperado el servicio eléctrico.

Según Mulvaney, los medios informativos sólo reportan el porcentaje, pero no explican que la administración Trump ha priorizado restablecer la electricidad a hospitales, centros de tratamiento de aguas o asilos.

“Pero eso no es verdad, no es verdad (…) lo que no es verdad es que no estamos diciéndole al público que hay prioridades”, le respondió Cuomo, quien calificó la actitud de la administración Trump como un “insulto” a la situación de la isla.