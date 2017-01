La memoria femenina podría disminuir a partir de los 50 años: Estudio

La pérdida de memoria no se deriva de los cambios hormonales. / [Agencias]

Esta desaceleración cognitiva no es precursora de una disminución en otras áreas de la salud de la mujer

CIUDAD DE MÉXICO.- Al parecer, después de los 50 años las mujeres comienzan a perder su memoria, o al menos así lo indica un estudio realizado por investigadores de la UCLA y la Universidad de Brandeis.

Para llegar a esta conclusión, se analizaron a más de 2 mil mujeres en sus cuarenta años a lo largo de 10 años; lo que reveló que su velocidad cognitiva y su memoria episódica verbal disminuyeron en un cinco por ciento y un dos por ciento respectivamente durante este periodo.

“Nuestros resultados proporcionan una fuerte evidencia longitudinal de envejecimiento cognitivo en mujeres de mediana edad, con disminuciones sustanciales en la velocidad de procesamiento y memoria”, escribieron en el estudio publicado en PLoS ONE.

El estudio encontró que no había “envejecimiento cognitivo en las mujeres en edad madura con caídas longitudinales significativas tanto en la velocidad de procesamiento y memoria verbal”.

Los autores observaron que los estudios anteriores no habían sido medidas constantemente; en este caso, se realizó una medición cada dos años. A raíz de sus resultados, determinaron que se necesita más investigación para identificar los factores que podrían influir en las tasas de declive con la intención de desarrollar intervenciones que podrían retrasar el envejecimiento cognitivo.

También dijeron que si bien estos cambios ocurrieron en la época de la menopausia, no se derivan de los cambios hormonales, ya que “no vieron una fuerte aceleración del deterioro cognitivo durante o después de la transición de la menopausia”. Y eso no es todo, los investigadores también dijeron que los signos de envejecimiento cognitivo no eran un precursor de una disminución en otras áreas de la salud y el bienestar general de la mujer.

